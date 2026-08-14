زلزال في كولومبيا: البنك الدولي يفرج عن 200 مليون دولار كمساعدات طارئة

أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، عن صرف 200 مليون دولار أمريكي كمساعدات طارئة لدعم كولومبيا، التي ضربها زلزال قوي أسفر عن مقتل 265 شخصًا على الأقل، مشيرة إلى أن "صرف الأموال بدأ في 13 أغسطس/آب لمساعدة الحكومة الكولومبية على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا المتعلقة بالكارثة".

في الوقت نفسه، أطلق البنك الدولي تقييمًا سريعًا للأضرار لتقدير التكلفة الإجمالية للزلزال وقياس تأثيره على اقتصاد البلاد. ومن شأن هذا التقييم الأولي أن يمكّن السلطات من تحديد احتياجات إعادة الإعمار والمساعدات المالية بشكل أفضل.

تسبب الزلزال في أضرار مادية جسيمة في العديد من المناطق المتضررة، بينما تتواصل عمليات الإغاثة والتقييم. ومن المتوقع أن تلعب المساعدات الدولية دورًا محوريًا في الأسابيع المقبلة، لا سيما في تمويل مساعدة الضحايا، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وجهود إعادة الإعمار الأولية. وبهذه الحزمة البالغة 200 مليون دولار، يصبح البنك الدولي من أوائل الجهات المانحة الدولية الكبرى التي تعلن عن دعم مالي ملموس لمدينة بوغوتا بعد الكارثة.