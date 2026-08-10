ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجة منطقة في كولومبيا، وفقًا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، الذي أفاد بأن الزلزال وقع على عمق نحو 115 كيلومترًا.

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وأفاد شهود عيان لوكالة رويترز بأن الهزة شعر بها سكان العاصمة الكولومبية بوغوتا أيضًا، فيما لم تتضح بعد بشكل كامل حجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الزلزال.

إسرائيل تعرض المساعدة

وفي أعقاب الزلزال، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدة لكولومبيا إذا دعت الحاجة.

وقال ساعر عبر منصة "إكس" إنه يتابع بقلق التقارير الواردة بشأن الزلزال، مشيرًا إلى أنه عرض على نظيره الكولومبي عمر بولا إسكوبار تقديم أي مساعدة يمكن لإسرائيل توفيرها.وأضاف أن إسرائيل «مستعدة للمساعدة بقدر ما يلزم»، معربًا عن تضامنه مع الشعب الكولومبي في أعقاب الزلزال.