شهادة مروّعة: كان الشيف الكولومبي أوسكار روساس يمتلك في السابق كل ما يلزم للنجاح. لكنه الآن، بعدما وقع في أيدي عصابة سيئة السمعة، يقول في مقابلة مع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إنه احتُجز لمدة ثلاث سنوات وأُجبر على طهي لحوم البشر لصالح أباطرة المخدرات وعصابات دولية.

عمل روساس، البالغ من العمر اليوم 61 عامًا، طاهيًا على مرّ السنين في بعض أفضل المطاعم في العالم. لكن حياته خرجت عن السيطرة عندما أدمن الهيروين، ففقد كل ما كان يملكه. عندها قرر العودة إلى كولومبيا معدمًا، وهو يصارع إدمانًا حادًا للمخدرات.

انتقل للعيش في «إل برونكس»، وهو حي سيئ السمعة في قلب العاصمة بوغوتا، كان آنذاك يضم إحدى أخطر أسواق المخدرات المفتوحة في البلاد. وكان الحي بأكمله خاضعًا لسيطرة تجار المخدرات والقتلة المأجورين والمنظمات الإجرامية وشبكات الدعارة. وزعم الطاهي أنه بعد وصوله إلى المكان، حين كان في أشد حالاته ضعفًا، وقع في أيدي «لوس ساياينس»، وهي عصابة وحشية كانت تعمل بوصفها «ذراع الإنفاذ» في الحي. وبحسب زعمه، بدأ عندها انحداره السريع إلى عالم مظلم من الأنفاق تحت الأرض والطقوس الشيطانية والاتجار بالأعضاء ووحشية تفوق التصور.

لاحقًا، استرجع اللحظة التي تسلّم فيها كيسًا مليئًا ببقايا بشرية، وطُلب منه طهيها. رفض روساس في البداية، لكن أحد أفراد العصابة أمسك به، وصوّب مسدسًا إلى رأسه، وقال: «إما أن تطهوها، أو سنأكلك». كان يعلم أنه لا خيار آخر أمامه: «شعرت أنني على وشك التقيؤ... كل ما أتذكره هو اللحظة التي غرست فيها السكين في الجثة المقطّعة، وأعددت اللحم كما لو كان مكونات لطبق... كان ذلك أصعب ما اضطررت إلى فعله في حياتي»، على حد قوله.