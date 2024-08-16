ترامب: "المختطفون الإسرائيليون يجب أن يعودوا، ويجب أن يحدث هذا قبل عودتي إلى البيت الأبيض"

قال المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الليلة (الخميس) خلال مؤتمر صحفي، إن المرة الأخيرة التي تحدث فيها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كانت خلال لقائهما في منتجع مارالاغو في شهر تموز/يوليو.

وقال ترامب: "إنه يعرف ما يفعل، لقد شجعته على إنهاءها (الحرب، نعم)". وأضاف "يجب أن ينتهي هذا سريعا... قلت لنتنياهو: حقق نصرك وانتهى من هذا. القتل يجب أن يتوقف". وأشار الرئيس السابق إلى اجتماعه مع نتنياهو في مقر إقامته في مارالاغو في نهاية تموز/يوليو، عندما زار نتنياهو الولايات المتحدة.

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في غضون ذلك، وفي فعالية أخرى أقامها ترامب ليلاً حول موضوع التعامل مع معاداة السامية، انتقد المرشح الرئاسي الجمهوري دعوات الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لوقف إطلاق النار في غزة. وقال ترامب: "منذ البداية، عملت هاريس على تقييد إسرائيل وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار"، مضيفا أن "هذا لن يمنح حماس سوى الوقت لإعادة تجميع صفوفها وشن هجوم جديد على طراز السابع من أكتوبر".

وأضاف أيضًا: "سأعطي إسرائيل الدعم الذي تحتاجه للنصر، لكنني أريدها أن تفوز بسرعة". وهدد فيما بعد بأنه في حالة انتخابه سيعتقل ويرحل "أنصار حماس والجهاد" من البلاد.

وعن منافسته في انتخابات 2024 قال: "كامالا هاريس هي مرشحة القوى التي تريد تدمير الحضارة الغربية، وبشكل رئيسي إسرائيل والشعب اليهودي. وأنا مرشح أولئك الذين يريدون حماية الحضارة الغربية، وحماية إسرائيل وحماية الولايات المتحدة". وأضاف أيضًا عن الوضع في الشرق الأوسط: "عندما تنظر إلى خريطة المنطقة، فإن إسرائيل هي نقطة صغيرة مقارنة بمساحة الأرض هذه. إنها حقًا نقطة صغيرة. لقد قلت بالفعل، هل هناك أي طريقة للحصول على المزيد (من ذلك)؟ إنها صغيرة جدًا، إنه لأمر مدهش كيف يمكنها حماية نفسها."