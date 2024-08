ترامب: "المختطفون الإسرائيليون يجب أن يعودوا، ويجب أن يحدث هذا قبل عودتي إلى البيت الأبيض"

قال المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الليلة (الخميس) خلال مؤتمر صحفي، إن المرة الأخيرة التي تحدث فيها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كانت خلال لقائهما في منتجع مارالاغو في شهر تموز/يوليو.

وقال ترامب: "إنه يعرف ما يفعل، لقد شجعته على إنهاءها (الحرب، نعم)". وأضاف "يجب أن ينتهي هذا سريعا... قلت لنتنياهو: حقق نصرك وانتهى من هذا. القتل يجب أن يتوقف". وأشار الرئيس السابق إلى اجتماعه مع نتنياهو في مقر إقامته في مارالاغو في نهاية تموز/يوليو، عندما زار نتنياهو الولايات المتحدة.

