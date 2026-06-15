تحطمت قاذفة أمريكية من طراز بوينغ بي-52 ستراتوفورتريس بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية أمريكية.

وأوضحت الجهات المسؤولة في القاعدة أن فرق الطوارئ هرعت فوراً إلى موقع الحادث، مشيرة إلى أن الاستجابة تمت بشكل سريع مع بدء التعامل مع تداعيات الواقعة.

ولم تُعلن السلطات حتى الآن عن أسباب الحادث أو حجم الخسائر، كما لم تصدر أي معلومات رسمية حول مصير أفراد الطاقم.

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وتُعد قاذفة بي-52 واحدة من أبرز القاذفات الاستراتيجية في سلاح الجو الأمريكي، حيث دخلت الخدمة منذ عقود وتُستخدم في مهام الردع والعمليات بعيدة المدى.

ومن المتوقع أن يفتح سلاح الجو الأمريكي تحقيقاً موسعاً للوقوف على أسباب التحطم، في وقت تتواصل فيه عمليات التمشيط وجمع المعلومات في موقع الحادث.