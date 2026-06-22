أولي: اشتباه بعملية إطلاق نار في كندا. وحدة زاكا الدولية تحدثت مساء اليوم (الإثنين) أن تم تلقي بلاغ عن حادثة إطلاق نار في مركز أعمال يهودي في حي ووسبيري اليهودي في مونتريال، بالقرب من مركز حباد المحلي. قوات الشرطة المحلية تتعامل مع الحدث. وجاء في البيان: "الجالية اليهودية المحلية على اتصال دائم مع الفرع الدولي في زAKA، ونأمل ألا نضطر إلى التدخل".

وفقًا للاشتباه، يدور الحديث عن عدد من المسلحين الذين خرجوا في حملة قتل ويحتجزون الآن رهائن يهود داخل سوبرماركت في مونتريال. ووفقًا للتقارير الأولية، يوجد في المكان قتيلان - على ما يبدو شرطي وامرأة من بين المهاجمين. قوات الشرطة المحلية تم استدعاؤها إلى المكان وأغلقت المنطقة، حيث أن الحدث لا يزال جارياً.

موشيه بيلخ، متطوع زاكا الموجود بالقرب من الساحة، قال: "وفقًا للمعلومات التي أُبلغت حتى الآن، هناك تقارير عن وجود رهائن داخل الساحة. قوات الشرطة المحلية منتشرة بقوات كبيرة وأغلقت المنطقة بأكملها. الحدث لا يزال جارياً، وفي هذه المرحلة هناك تقارير عن اثنين من المشتبه بهم الذين لم يتم القبض عليهم بعد ويتجولون في المنطقة. نطلب من الجمهور الالتزام بتعليمات قوات الأمن وتجنب الوصول إلى المكان".