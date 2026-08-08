نجل بايدن يكشف عن تفاقم حالة سرطان والده: "الوضع صعب للغاية"

كشف هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، في مقابلة مؤثرة مع برنامج "Newsnight" على شبكة "بي بي سي"، اليوم السبت، أن "السرطان الذي يعاني منه والده انتشر إلى أجزاء أخرى من جسده"، متحدثاً عن "الألم الشديد الذي يرافق تدهور حالته الصحية"، وتابع"سرطان البروستاتا لدى والده البالغ 83 عاماً انتشر إلى العظام وأبعد من ذلك"، مضيفاً: "إنه مؤلم جداً وموهن للغاية من نواحٍ كثيرة".

وبدا هانتر متأثراً خلال حديثه عن معاناة والده، قائلاً إن مشاهدة ما يمر به "أمر محزن للغاية"، مضيفاً: "الشيء الوحيد الذي أقوله عن صحة والدي الآن هو أنني أتمنى لو كان يشتكي أكثر".

وكانت عائلة بايدن قد أعلنت في أيار/مايو 2025 إصابته بسرطان البروستاتا في المرحلة الرابعة، موضحة حينها أن المرض يتسم بدرجة عدوانية مرتفعة، وفق مقياس "غليسون"، وأنه انتشر إلى العظام. وفي المقابل، أشارت إلى أن السرطان حساس للهرمونات، ما يتيح خيارات للسيطرة عليه وعلاجه.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2025، أعلن متحدث باسم بايدن أنه يخضع للعلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني، فيما أفادت تقارير في ذلك الوقت بأنه يستجيب للعلاج. وكانت السيدة الأميركية الأولى السابقة جيل بايدن قد تحدثت بدورها عن صعوبة رحلة العلاج، وقالت في حزيران/يونيو إن انتشار المرض إلى العظام يجعل الوضع مختلفاً عن سرطان البروستاتا الموضعي. وفي أحدث تصريحاتها، أشارت إلى أن زوجها سيعيش مع السرطان بقية حياته