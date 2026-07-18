هل تدخل هولندا مرحلة العطش؟ الحكومة تعلن أزمة مياه وتحذر من الأسابيع المقبلة

أعلنت الحكومة الهولندية رسميًا دخول البلاد في مرحلة أزمة مياه حادة نتيجة استمرار موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، في خطوة تعكس تزايد الضغوط التي تواجهها الموارد المائية في أوروبا بفعل التغيرات المناخية.

وقررت وزارة البنية التحتية وإدارة المياه رفع مستوى التأهب إلى الدرجة الثانية، مؤكدة أن نقص المياه مرشح للاستمرار خلال الأسابيع المقبلة، بعد توصية من اللجنة الوطنية لتنسيق توزيع المياه، التي وصفت الوضع الحالي بأنه أكثر خطورة من المعتاد.

وأكدت اللجنة أن مخاطر الجفاف في هولندا ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة، نتيجة التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات استباقية لإدارة الموارد المائية.

وبموجب خطة الطوارئ، حددت السلطات أولويات واضحة لتوزيع المياه، حيث ستُعطى الأولوية لحماية السدود والمنشآت المائية الحساسة من الجفاف، يليها تأمين مياه الشرب، ثم تلبية احتياجات قطاع إنتاج الطاقة.

وفي السياق ذاته، تستعد السلطات الإقليمية لاتخاذ إجراءات إضافية وفقًا لتطورات الوضع. وقد بادرت مقاطعة ليمبورغ جنوب شرقي البلاد إلى فرض قيود على استخدام المياه السطحية، بما في ذلك الحد من استخدامها في ري الأراضي الزراعية.

وتظهر المؤشرات الميدانية حجم الأزمة، إذ سجلت الأنهار الرئيسية في البلاد أدنى مستويات تدفق للمياه منذ عام 1976، ما يثير مخاوف بشأن تأثيرات محتملة على الزراعة والنقل النهري والأنشطة الاقتصادية.

ورغم خطورة الوضع، أكدت وزارة البنية التحتية أن إمدادات مياه الشرب لا تزال آمنة في الوقت الراهن، داعية السكان إلى ترشيد استهلاك المياه واستخدامها بمسؤولية للمساعدة في تجاوز فترة الجفاف وتقليل الضغط على الموارد المائية.