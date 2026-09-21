أُصيب شرطي أمس (الأحد) في تبادل لإطلاق النار خارج كنيس في مدينة بلفيل، بمقاطعة أونتاريو في كندا. وقع إطلاق النار أثناء صلوات يوم الغفران في كنيس "بني يعقوب".

رجل يبلغ من العمر 29 عاماً وصل إلى المكان وهو مسلّح ببندقية وصادف شرطياً كان متمركزاً خارج المبنى داخل سيارة سرية. في المكان اندلع تبادل لإطلاق النار. كريس ماسترستون، أحد سكان الحي الذي كان يشاهد التلفاز في ذلك الوقت، شهد بأنه سمع ثلاث طلقات نارية قوية، ثم توقف قصير، وبعد ذلك أكثر من 20 طلقة أخرى مع صرخة: "شرطة، توقف." جيران آخرون قالوا إن الحديث يدور عن حادثة غير مسبوقة في منطقتهم.

رئيس الكنيس، نورمان فيدوم، كان في ذلك الوقت يقف في ردهة المبنى واستقبل المصلين قبيل صلوات يوم الغفران. وذكر في مقابلة مع هيئة البث الكندية أنه أدرك على الفور أن هناك إطلاق نار حي، فتراجع إلى القاعة الرئيسية وأمر جميع الحاضرين بالاستلقاء على الأرض. أُغلقت الأبواب فوراً وبقي المصلون محاصرين حتى توقف إطلاق النار. وبسبب الإغلاق الذي فرضته الشرطة لصالح التحقيق، لم تتمكن الجالية اليوم من إكمال صلوات يوم الغفران.

أُصيب الشرطي بجروح خطيرة ونُقل إلى المستشفى. المسلح، الذي لم تُنشر هويته رسميًا بعد، يرقد في حالة حرجة وتتهدد حياته بالخطر. لم تؤكد السلطات الأمنية بعد رسميًا ما هو الدافع وراء الحادث أو ما إذا كانت الجالية اليهودية هي المستهدفة، لكن وُدوم شدّد على أن نوايا المسلح، الذي تقدّم نحو الكنيس وهو يحمل بندقية وقت الصلاة، كانت "واضحة تمامًا".

تحدث هذه الحادثة في ظل تصاعد مستمر في الحوادث المعادية للسامية في جميع أنحاء كندا، حيث حذر مؤخرًا رئيس وزراء كندا، مارك كارني، وأعلن أن كندا تفشل في حماية الجالية اليهودية. كما خصصت الحكومة ملايين الدولارات لتأمين المؤسسات الدينية، وذلك عقب سلسلة من الأحداث التي شملت إضرام حرائق متعمدة وإلحاق أضرار بالأعمال التجارية. وفي شهر مارس الماضي، تم توثيق إطلاق نار باتجاه مداخل كُنُس في مدينة ووهان وتورنتو، وهي حادثة انتهت دون وقوع إصابات وأدت إلى اعتقال ثلاثة مشتبه بهم.

سارع رؤساء النظام السياسي إلى إدانة الحدث وأمروا باتخاذ تدابير وقائية. أعرب رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، عن صدمته العميقة من المساس بحق اليهود في الصلاة بأمان. وأضاف رئيس بلدية بيلفيل، نيل إيليس، أن المجتمع المحلي بأسره مصدوم، بينما صرحت رئيسة بلدية تورونتو، أوليفيا تشاو، بأن المواطنين اليهود لا ينبغي أن يحتاجوا إلى وجود شرطي معزز فقط ليعيشوا حياتهم. في الوقت نفسه، أعلنت شرطة تورونتو وشرطة منطقة يورك عن تعزيز القوات والدوريات حول المعابد اليهودية.