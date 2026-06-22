تغيير اتجاه دراماتيكي في أمريكا الجنوبية: أبليردو دي لا أسبرية اليميني المؤيد لإسرائيل فاز الليلة (الاثنين) في الانتخابات الرئاسية وهزم مرشح اليسار إيفان سبادة، الذي كان يُعتبر وريث الرئيس الحالي غوستافو بيترو المعروف بمواقفه الشديدة المعادية لإسرائيل.

بدوره، رفض بيترو الاعتراف بالخسارة في صناديق الاقتراع، واستغل المنبر لمهاجمة إسرائيل مرة أخرى، واتهم بشكل مباشر دولة إسرائيل بعملية اختراق إلكتروني متطورة وبالتزوير المتعمد لنتائج الحقيقة.

تشير بيانات الفرز الحقيقي لأكثر من 99% من الأصوات إلى تحول دراماتيكي وانقسام عميق في الدولة، حيث حصل إسبريا على حوالي 49.7% من الأصوات مقابل 48.7% لسافيدا.

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في منشور شديد اللهجة نشره، ادعى بيترو أن بحوزته أدلة قاطعة على تغيير عناوين الـIP لعدد من خوادم سجل السكان الوطني، وهو ما يثبت بحسب قوله أن برنامج الانتخابات تعرض للضرر وتمت كتابة بيانات مزيفة لمحطات ومراكز الاقتراع.

"الجهة الوحيدة في العالم القادرة على القيام بمثل هذا الأمر هي دولة إسرائيل"، صرّح بيترو، الذي أشار إلى أنه سبق وحذر بأن البرنامج المملوك لـ"إخوة باوتيستا" معرض للخطر تمامًا، لكن طلبه لفحص خبراء رُفض. وطالب بإعادة فرز جميع الأصوات، وأعلن أنه سيقدم للقضاة قائمة الخوادم التي تم تغييرها، ودعا أنصاره للحفاظ على الهدوء وضبط النفس في الشوارع من أجل تعزيز الحوار الوطني في الدولة المنقسمة.

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تأتي هذه الاتهامات استمرارًا للنهج العدائي الذي انتهجه بيترو خلال فترة ولايته، والذي شمل حتى قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع إسرائيل. فوز إسبريا، المحامي ورجل الأعمال الذي لا يمتلك خبرة سياسية سابقة، والذي حظي بالدعم الرسمي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمثل تحولًا حادًا في السياسات الداخلية والخارجية للدولة.

أسبرية، الذي احتفل بفوزه أمام حشود من المؤيدين في مدينة الساحل بارانكيا، الذين ارتدى بعضهم قمصان منتخب كرة القدم الوطني والبعض الآخر قبعات "لنجعل كولومبيا عظيمة مجددًا"، تعهّد بمحاربة الجريمة المتزايدة، منظمات العصابات المسلحة وتهريب المخدرات بيد من حديد وبمساعدة الجيش، مع الحفاظ على الدستور.

من جانبها رحبت إسرائيل بالتحول السياسي وبتغير الاتجاه المتوقع في أمريكا الجنوبية. في أعقاب النتائج، نشر وزير الخارجية جدعون ساعر بيان تهنئة حار للرئيس المنتخب، وكتب في حسابه على منصة X: "النمر انتصر، كولومبيا انتصرت! تهانينا لصديقي أبلاردو 'النمر' دي لا إسبريا على فوزه البارز في الانتخابات الرئاسية في كولومبيا".

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وأضاف وزير الخارجية وشدد على التوقع لاستعادة سريعة للعلاقات بين البلدين: "نتوقع العمل مع الرئيس المنتخب دي لا إسبيريا من أجل إحياء العلاقات بين إسرائيل وكولومبيا ورفعها إلى أعلى مستوى على الإطلاق". كما أشار ساعر إلى أنه تحدث بالفعل مع الزعيم الكولومبي الجديد ودعاه رسمياً لزيارة سياسية إلى إسرائيل: "دعوت الرئيس المنتخب دي لا إسبيريا لزيارة إسرائيل وآمل أن أستقبله في القدس قريباً جداً. حظاً سعيداً، أبيلاردو، وتهانينا للشعب الكولومبي الذي ينطلق في مسار جديد وواعد!".

عميحاي شيكلي، وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، كتب في إكس (تويتر سابقاً): "الحكومات اليسارية الراديكالية والسياسة المؤيدة للفلسطينيين تفقد تدريجياً سيطرتها في سلسلة من الأحداث المتلاحقة التي تجرف دولة تلو الأخرى. الاختبار الكبير القادم - البرازيل تحت حكم الشيوعي المؤيد للفلسطينيين لولا. تهانينا لرئيس كولومبيا المنتخب، أبيلاردو دي لا إسبيريا!"

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وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كتب على منصة X: "تحدثت للتو مع رئيس كولومبيا المنتخب، عبدل أسبريّة، لتهنئته بفوزه في الانتخابات. إدارة ترامب تتطلع إلى العمل بتعاون وثيق مع إدارتكم القادمة من أجل تعزيز التعاون الأمني الإقليمي، إنهاء الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، وتعزيز علاقاتنا الاقتصادية. أفضل أيام كولومبيا ما زالت أمامنا".