قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرات آخرون في انفجار أعقبه حريق واسع النطاق داخل قاعدة ويني رايت العسكرية في مقاطعة ألبرتا الكندية، ليل السبت–الأحد، في حادث وصفه مسؤولون كنديون بأنه خطير ومأساوي، وسط جهود مكثفة للتعامل مع أعداد المصابين.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام كندية، اندلع الحريق خلال تدريب عسكري بالذخيرة الحية، يُعتقد أن القوات أصابت خلاله أنبوب غاز أو بئر غاز داخل القاعدة، ما أدى إلى انفجار قوي أعقبه حريق انتشر بسرعة، وساهمت في اتساعه هبات رياح بلغت سرعتها نحو 100 كيلومتر في الساعة.

وقال طبيب في أحد مستشفيات ألبرتا استقبل مصابين إن الحادث يُعد كارثة استثنائية لا تتكرر إلا مرة كل 15 إلى 25 عامًا، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الكندية.

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حالة طوارئ طبية في إدمونتون

وأفاد طبيب في قسم العناية المركزة، في تصريحات لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي"، بأنه أُعلنت حالة طوارئ طبية في مدينة إدمونتون عقب الحادث، فيما نُقل المصابون إلى مستشفيات مختلفة في المدينة، واستُدعيت طواقم طبية إضافية للتعامل مع تدفق الحالات.

وأشار الطبيب إلى أن المرافق الطبية داخل القاعدة العسكرية كانت مكتظة بالكامل بسبب العدد الكبير من المصابين الذين احتاجوا إلى العلاج.

مسؤولون كنديون: حادث خطير ومأساوي

وقال وزير الدفاع الوطني الكندي ديفيد ماكغينتي إنه لا يتذكر وقوع حادث مماثل في الفترة الأخيرة، فيما أكدت رئيسة حكومة مقاطعة ألبرتا، دانيال سميث، وقوع الحريق في قاعدة ويني رايت، ووصفته بأنه «حريق كبير ومأساوي»، مشيرة إلى أن الحادث ألحق أضرارًا وأصاب عددًا كبيرًا من أفراد القوات المسلحة.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الحادث بأنه خطير وأدى إلى اندلاع حريق كبير. وقال إن أفكاره مع جميع العسكريين والعسكريات الذين تضرروا جراء الحادث، مضيفًا أن الحكومة الفيدرالية تعمل بتنسيق وثيق مع حكومة ألبرتا والسلطات المحلية.

قاعدة ويني رايت من أبرز مراكز التدريب العسكري

وتقع قاعدة القوات الكندية ويني رايت في جنوب مقاطعة ألبرتا، وتُعد من القواعد العسكرية الرئيسية في البلاد. وتضم القاعدة مراكز تدريب واسعة، كما تُستخدم لإجراء تدريبات ميدانية لوحدات عسكرية تعمل في المنطقة.

ولم تتضح بعد جميع ملابسات الانفجار، فيما تتواصل عمليات التعامل مع المصابين والتحقيق في أسباب الحادث.