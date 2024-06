بايدن يرد لأول مرة على الدعوات لاستقالته بعد المناظرة الفاشلة :"عندما تسقط يمكنك النهوض من جديد"

بعد المواجهة البارزة التي جرت الليلة الماضية (بين الخميس والجمعة) والتي واجه فيها الرئيس الأميركي جو بايدن خصمه -دونالد ترامب، تعالت أصوات في الحزب الديمقراطي تطالبه بالتنحي. صرح الرئيس بايدن الليلة بأنه لا ينوي التنحي للذهاب إلى أي مكان: "أعرف كيفية القيام بهذه المهمة. أعلم، كما يعلم الملايين من الأميركيين، أنه عندما تسقط، يمكنك النهوض مرة أخرى!".

كثرت الانتقادات للرئيس الحالي، بعد مواجهة الليلة الماضية، التي بدأت والرئيس الحالي ظهر أضعف وأبطأ من المرشح الجمهوري. وزعم فيما بعد أنه وصل إلى المواجهة وهو مريض ويعاني من نزلة برد، لذلك كان صوته أجش وضعيفاً.

وقال مصدر مطلع في الحزب الديمقراطي لشبكة فوكس نيوز بعد المواجهة: "الجميع يشعرون بالذعر، يجب عليه (بايدن) أن يرحل، لكن من المستحيل استبداله دون موافقته".

مديرة الاتصالات السابقة لبايدن كيت بيدنجفيلد قالت لشبكة سي إن إن: "لقد كان أداء المناظرة مخيبا للآمال حقا لجو بايدن".

وفي أعقاب الدعوات المطالبة باستقالته، أعلن الرئيس الحالي هذا المساء في تجمع انتخابي في ولاية كارولينا الشمالية وسط هتافات أنصاره: "لم أعد أمشي بسهولة كما اعتدت. لم أعد أتحدث بسلاسة كما اعتدت. أعرف كيف أقول الحقيقة، أعرف الصواب من الخطأ، أعرف كيف أقوم بهذه المهمة، كما يعلم الملايين من الأميركيين، عندما تسقط، يمكنك النهوض من جديد".

https://x.com/i/web/status/1806744269752811928