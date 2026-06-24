هجوم مونتريال: تتأكد فرضية هجوم مرتبط بصناعة الأفلام الإباحية

يتركز التحقيق في حادثة إطلاق النار القاتلة التي وقعت يوم الاثنين في مونتريال على احتمال وجود صلة بصناعة المواد الإباحية عبر الإنترنت. وبحسب العديد من وسائل الإعلام الكندية، يُعتقد أن المشتبه به الرئيسي استهدف القطاع الذي تنشط فيه شركة Aylo، المالكة لمنصة Pornhub.

يهتم المحققون بشكل خاص ببيان يُنسب إلى المشتبه فيه بإطلاق النار، سيث سكوت هاتفيليد، المنحدر من ألبرتا. ووفقًا للمعلومات الأولية للتحقيق، كان هذا الوثيقة تحتوي على تصريحات معادية لصناعة الأفلام الإباحية وكذلك لبعض الشركات الدولية في هذا القطاع.

وقعت حادثة إطلاق النار بالقرب من مقر شركة Aylo في وسط مدينة مونتريال. ووفقًا للسلطات، كان المشتبه به قد استأجر غرفة في فندق يقع مقابل مكاتب الشركة. ويُعتقد أن المبنى تعرّض لعدة طلقات نارية، مما يعزز فرضية أن الهجوم كان موجّهًا ضد هذا الهدف.

كما أفادت وسائل الإعلام الكندية أن المشتبه به ربما تأثر بأيديولوجيا "إنسل" — اختصار لعبارة «العزوبية غير الطوعية» — بالإضافة إلى خطابات معادية للنساء منتشرة على بعض المنصات الإلكترونية.

الهجوم أودى بحياة شخصين: الشرطي المونتريالي محمد الأمين بن رضوان، وميخائيل موشي مزراحي، وهو عضو في الجالية اليهودية بمونتريال، الذي يُقال إنه كان هدفًا لشرطية أخطأت في التعرف عليه وظنته المهاجم.

وفقًا للقنصل العام لإسرائيل في مونتريال، إلياز لووف، فإن العناصر الأولىة المتوفرة تشير إلى أن الشركة كانت الهدف الرئيسي للهجوم. ووصف مقتل مايكل مزراحي بأنه "مأساة غير ضرورية".يحمل مايكل مزراحي الجنسيتين الكندية والإسرائيلية، وكان يعيش في كندا منذ سنوات عديدة.