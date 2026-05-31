أفادت وسائل الإعلام في الولايات المتحدة أمس (السبت) أنه خلال ساعات الظهيرة سمع ملايين السكان في منطقة مدينة بوسطن انفجارات هائلة هزت الأرض. الأمر تسبب في حالة من الذعر بين كثيرين سارعوا لإبلاغ السلطات. قوات الأمن المحلية التي خرجت للتحقق من مصدر الصوت لم تجد حدثًا غير عادي، لكن في وقت لاحق تبيّن السبب - نيزك بعرض 90 سنتيمترًا اخترق الغلاف الجوي.

حسب اتحاد النيازك الأمريكي، دخل النيزك الغلاف الجوي في الساعة 14:30 (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) شمالي بوسطن. الانفجارات التي تلت ذلك سُمعت على مسافة حوالي 800 كيلومتر من مونتريال حتى ديلاوير. وقد أفاد عدد من الأشخاص أنهم شاهدوا كرة نارية في السماء، بدت كأنها نجم يسقط في سماء النهار.

قالت وكالة ناسا إن النيزك على الأرجح تفكك على ارتفاع حوالي 64 كيلومترًا فوق الحدود بين ولايتي ماساتشوستس ونيوهامبشير. الطاقة التي انطلقت أثناء التفكك تعادل نحو 300 طن من المتفجرات، ما يفسر صوت الانفجار الذي سُمع في المنطقة.

وجاء في بيان اتحاد الشهب لـCNN:"سنحتاج إلى مزيد من المعلومات حول المسار والسرعة وجوانب أخرى لمعرفة بشكل مؤكد ما إذا كان قد اصطدم بالأرض، ولكن إذا لم يحترق، فإنه كان سيهبط في المحيط، ومعظمها بالفعل يحترق قبل أن تصطدم بالأرض".