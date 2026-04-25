نيويورك: إصابة ستة من رجال الإطفاء في حريق هائل دمر كنيسة قديمة

اندلع حريق هائل في كنيسة قديمة تأسست في ثلاثينيات القرن التاسع عشربحي أستوريا في كوينز، مدينة نيويورك، أسفر عن إصابة ستة من رجال الإطفاء، وفقًا للسلطات. واندلع الحريق حوالي الساعة 6:45 مساءً في مبنى سكني مجاور لكنيسة الإصلاح الأولى في أستوريا، قبل أن ينتشر بسرعة إلى الكنيسة نفسها. حدد رجال الإطفاء في البداية مصدر النيران في ملحق غير مأهول مكون من طابقين، لكن الحريق انتشر بسرعة كبيرة في غضون دقائق.

تم حشد أكثر من 270 من رجال الإطفاء وعناصر الإنقاذ لاحتواء النيران، التي تمت السيطرة عليها نهائيًا حوالي الساعة 10:30 مساءً. وقد تعقدت العملية بسبب الانهيار الجزئي للسقف وبعض الجدران، مما أدى إلى تناثر الحطام على فرق الإطفاء. وقد عانى رجال الإطفاء الستة المصابون من إصابات طفيفة. تُظهر الصور ألسنة اللهب الهائلة وهي تلتهم المبنى بينما يكافح رجال الإطفاء لاحتواء الحريق الشديد.

وإلى جانب الأضرار المادية، تأثر مجتمع بأكمله. قال أحد رجال الدين السابقين: "هذه هي حياتنا كلها"، مشيرًا إلى مكان عريق شهد على مدى عقود حفلات زفاف ومعموديات ولقاءات عائلية.