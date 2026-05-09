كشفت تقارير إعلامية عن موقف طريف واجهه البابا ليو الرابع عشر، واسمه عند الولادة روبرت فرانسيس بريفوست، عندما حاول تحديث بياناته الشخصية لدى أحد البنوك في مدينة شيكاغو الأمريكية.

وبحسب الروايات المتداولة، فقد تواصل البابا مع البنك مستخدماً اسمه الأصلي، قبل أن يمر بإجراءات تحقق أمنية اعتيادية، شملت أسئلة تتعلق بالهوية والمعلومات المصرفية. وبعد إتمام الخطوات الأولية، طُلب منه الحضور شخصياً إلى الفرع لاستكمال التحديث، وفقاً لإجراءات الأمان المعتمدة.

وأشارت التقارير إلى أن محاولته الإشارة إلى منصبه الجديد كـ"بابا الفاتيكان" لم تُغيّر من قرار الموظفة، التي اعتبرت المكالمة غير مؤكدة وأنها قد تكون محاولة احتيال، في ظل تصاعد حالات الاحتيال الهاتفي في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه الواقعة في سياق تشديد المؤسسات المصرفية الأمريكية إجراءاتها الأمنية، نتيجة الانتشار الواسع لعمليات الاحتيال وانتحال الهوية، ما دفع العديد من البنوك إلى فرض سياسات صارمة للتحقق من العملاء حتى في الحالات الاستثنائية.

ولم يصدر تعليق رسمي من الفاتيكان حول الحادثة، فيما اعتبرها مقربون من البابا موقفاً طريفاً يعكس واقع الإجراءات المصرفية الصارمة في الولايات المتحدة، حتى مع الشخصيات الدينية الأعلى مكانة في الكنيسة الكاثوليكية.