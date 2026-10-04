لولا في مواجهة نجل بولسونارو.. معركة انتخابية حاسمة على مستقبل البرازيل

الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البرازيل، والتي من المتوقع أن تُجرى اليوم (الأحد)، تجري في ظل تنافس شديد بين الرئيس الحالي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا البالغ من العمر 80 عامًا، و فلافيو بولسونارو البالغ من العمر 45 عامًا، نجل الرئيس السابق جايير، الذي يسعى لإعادة ترميم إرث والده. وتشير الاستطلاعات إلى سباق متقارب ومُستقطب بشكل خاص، ويُقدّر أن أياً من المرشحين لن ينجح في تحقيق الأغلبية المطلوبة، وسينتقل الحسم إلى جولة ثانية ستُعقد في 25 أكتوبر.

تُعتبر الانتخابات صراعًا على اتجاه البرازيل، ولكن أيضًا لها تداعيات واسعة على توازن القوى في أمريكا اللاتينية. لولا، الذي يُعتبر من اليسار، يسعى إلى مواصلة انتهاج سياسة خارجية مستقلة والحفاظ على مسافة من السياسة المؤيدة لترامب التي يتبناها مؤخرًا المزيد والمزيد من دول القارة، مع تعزيز العلاقات مع الصين ودول الجنوب العالمي. من جهة أخرى، يعرض بولسونارو خطًا يمينيًا ومؤيدًا لأمريكا، ويسعى إلى تعزيز العلاقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل، بالإضافة إلى دول أخرى في الكتلة المتزايدة في القارة، مثل الأرجنتين وكولومبيا وباراغواي.

أصبح ترامب نفسه شخصية محورية في الحملة الانتخابية. التقى بفلافيو بولسونارو في البيت الأبيض وأعرب عن دعمه لوالده، بينما مارس إدارته في الأشهر الأخيرة ضغوطًا اقتصادية ودبلوماسية على البرازيل بقيادة لولا. من بين الأمور الأخرى، تم فرض رسوم جمركية على الواردات من البرازيل، وبعض هذه الإجراءات ارتبطت بتصرفات السلطات في البلاد تجاه جايير بولسونارو، الذي أُدين بمحاولة التشكيك في نتائج الانتخابات عام 2022 وحُكم عليه بالسجن لمدة 27 عامًا.

اتهم لولا إدارة ترامب بالتدخل في الانتخابات ومحاولة التأثير على الجمهور البرازيلي. في واشنطن يرفضون هذه الادعاءات. في قلب الجدل تقف أيضًا علاقات البرازيل مع الصين والولايات المتحدة، وخاصة مسألة الوصول الأمريكي إلى الموارد الطبيعية والمعادن الحيوية في البرازيل. بولسونارو يسعى لتعميق التعاون مع الولايات المتحدة، بينما يؤكد لولا على استقلالية البرازيل.

تجري الانتخابات في البرازيل في ظل فضيحة فساد مصرفية كبيرة تلقي بظلالها على كلا الجانبين، وتعمق انعدام ثقة الجمهور بالمؤسسات السياسية والقضائية في البلاد، حيث ارتبطت بها أيضًا أسماء بولسونارو الابن وقاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس الذي أدان بولسونارو الأب. بولسونارو الابن مشتبه أيضًا بإقامة علاقات مع ميليشيات ومنظمات إجرامية، ويشكك الكثيرون في مصادر تمويل حملته الانتخابية.

من جهة أخرى، تحتل القضية الاقتصادية مكانة مركزية أيضًا في الانتخابات: رغم أن حكومة لولا أدت إلى انخفاض في نسبة البطالة والتضخم في البلاد، إلا أن تكلفة المعيشة في البرازيل لا تزال مرتفعة، والإحباط بين الجمهور يتزايد – وهو ما يحسن فريق حملة بولسونارو استغلاله، حيث يعرضونه كبديل للناخبين الذين خابوا أمله من لولا.