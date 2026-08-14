فريق إنقاذ إسرائيلي يصل إلى كولومبيا للمساعدة في جهود البحث والإغاثة

وصل فريق إنقاذ إسرائيلي إلى مدينة كالي الكولومبية، اليوم الجمعة، للمساعدة في جهود البحث والإغاثة عقب الزلزال العنيف الذي أودى بحياة المئات في غرب البلاد. واستُقبل الوفد، الذي أُرسل بتوجيه من وزير الخارجية جدعون ساعر، من قبل فريق استطلاعي من وزارة الخارجية كان قد نسّق مع السلطات الكولومبية قبل وصوله.

وبدأ ممثل وزارة الخارجية، ألون لافي، وقائد وحدة الإنقاذ التابعة للجيش الإسرائيلي، العميد يوسي بينتو، بتقييم الوضع وتحديد المواقع التي يمكن للفريق الإسرائيلي تقديم المساعدة فيها. وكان من المتوقع بدء عمليات الإنقاذ والعمليات الإنسانية في وقت لاحق من يوم الجمعة.

وضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، غرب كولومبيا يوم الاثنين، وكان مركزه في مقاطعة تشوكو، مُخلّفًا دمارًا واسع النطاق في كالي وبيريرا ومدن أخرى. ووفقًا للسلطات الكولومبية، فقد قُتل ما لا يقل عن 285 شخصًا، وأُصيب نحو 4000 آخرين، ولا يزال حوالي 400 في عداد المفقودين.

وقد تأتي هذه المهمة الإسرائيلية في ظلّ تدهور حادّ في العلاقات بين القدس وبوغوتا عقب تنصيب الرئيس أبيلاردو دي لا إسبريلا الأسبوع الماضي. وكان سلفه، غوستافو بيترو، قد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في مايو/أيار 2024 بسبب الحرب على غزة. وقد تعهّد دي لا إسبريلا، الفائز في الانتخابات الرئاسية الكولومبية في يونيو/حزيران، بإعادة العلاقات، واتفق البلدان في يوليو/تموز على استئناف العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الكاملة.

ومنذ ذلك الحين، عيّنت إسرائيل فيفيان آيزن سفيرةً جديدةً لها لدى كولومبيا. ومن المتوقع أن تصل إلى البلاد يوم الاثنين وتنضم إلى وفد الإنقاذ الإسرائيلي.