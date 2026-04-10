إحباط هجوم خطير خلال احتجاج أمام منزل عمدة نيويورك زهران ممداني

أعلنت السلطات الأمريكية توجيه اتهامات خطيرة لشابين يبلغان من العمر 18 و19 عامًا ومؤيدان لتنظيم داعش، على خلفية الاشتباه بتخطيطهما لتنفيذ هجوم باستخدام عبوات ناسفة خلال مظاهرة أُقيمت أمام منزل عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني.

ووفقًا للائحة الاتهام التي كُشف عنها أمام المحكمة الفيدرالية، فإن المتهمين انتقلا من ولاية بنسلفانيا إلى موقع التظاهرة وهما يحملان مواد متفجرة بدائية الصنع، حيث يُزعم أنهما استهدفا تجمعًا احتجاجيًا كان يجري أمام مقر إقامة العمدة.

وتشير التحقيقات إلى أن أحد المتهمين قام بإشعال عبوة ناسفة وإلقائها باتجاه المتظاهرين، فيما حاول الآخر التعامل مع عبوة إضافية قبل أن تسقط بالقرب من عناصر الشرطة، ما أدى إلى توقيفهما في محيط المكان بعد وقت قصير من الحادثة.

وتتضمن لائحة الاتهام ثمانية بنود جنائية، من بينها التآمر لتقديم دعم مادي لتنظيم إرهابي أجنبي، وحيازة واستخدام مواد متفجرة خلال نشاط إجرامي، إضافة إلى محاولة استخدام سلاح دمار شامل.

وبحسب وثائق القضية، فإن كاميرات مثبتة في مركبة المتهمين وثّقت محادثات تشير إلى نوايا لتنفيذ هجوم واسع، حيث تحدثا عن احتمال إيقاع عدد كبير من الضحايا خلال التظاهرة.

وتواصل السلطات الفيدرالية تحقيقاتها في القضية، وسط تأكيدات بأن التدخل الأمني السريع ساهم في إحباط الهجوم قبل وقوع خسائر بشرية كبيرة.