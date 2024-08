نهاية حزينة: العثور على جثامين جميع ركاب الطائرة التي تحطمت في البرازيل خلال عطلة نهاية الأسبوع

عثرت فرق الإنقاذ البرازيلية، الليلة الماضية (السبت)، على أشلاء جثامين الضحايا الـ 62 الذين لقوا حتفهم على متن طائرة الركاب التي تحطمت نهاية الأسبوع الماضي بالقرب من بلدة فينهادو القريبة من مدينة ساو باولو. كما تم انتشال الصندوق الأسود للطائرة، الذي يحتوي على تسجيلات صوتية وبيانات الرحلة، وبدأوا بعملية تحليله.

لتحديد هويات الركاب، استخدمت السلطات أرقام المقاعد والمميزات الجسدية كالوثائق والأغراض والهواتف المحمولة لربطها مع كل راكب. بشكل عام، عثرت فرق الإنقاذ على 34 رجلاً و28 امرأة تم نقلهم للتحقق من هوياتهم.

