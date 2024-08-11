نهاية حزينة: العثور على جثامين جميع ركاب الطائرة التي تحطمت في البرازيل خلال عطلة نهاية الأسبوع

عثرت فرق الإنقاذ البرازيلية، الليلة الماضية (السبت)، على أشلاء جثامين الضحايا الـ 62 الذين لقوا حتفهم على متن طائرة الركاب التي تحطمت نهاية الأسبوع الماضي بالقرب من بلدة فينهادو القريبة من مدينة ساو باولو. كما تم انتشال الصندوق الأسود للطائرة، الذي يحتوي على تسجيلات صوتية وبيانات الرحلة، وبدأوا بعملية تحليله.

لتحديد هويات الركاب، استخدمت السلطات أرقام المقاعد والمميزات الجسدية كالوثائق والأغراض والهواتف المحمولة لربطها مع كل راكب. بشكل عام، عثرت فرق الإنقاذ على 34 رجلاً و28 امرأة تم نقلهم للتحقق من هوياتهم.

https://x.com/i/web/status/1821961969462632553 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

تحطمت طائرة Voepass أثناء رحلة داخلية في البرازيل بين بارانا وجواروليوس. ووفقا للوثائق المنشورة، يبدو أن الطائرة تهبط بسرعة وتصطدم بالأرض.