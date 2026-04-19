هزت مأساة ولاية لويزيانا، حيث قُتل ثمانية أطفال في حادث إطلاق نار وقع في وقت مبكر من صباح الأحد في شريفبورت. ووفقًا لرئيس الشرطة المحلية، وين سميث، وقعت الأحداث حوالي الساعة السادسة صباحًا في إطار نزاع عائلي.

الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد وحوالي 14 عامًا هم من بين عشرة أشخاص أصيبوا بإطلاق النار. وقد أوضح المسؤول في الشرطة أن بعضهم قد يكونون على صلة بالمشتبه به. وقال: "إنها مشهد ذو حجم لم يشهده معظمنا من قبل"، واصفًا التدخل بأنه معقد للغاية.

قُتل المشتبه به برصاص قوات الأمن عقب مطاردة بالسيارات امتدت حتى مدينة بوسير المجاورة. ولم يصب أي شرطي خلال هذه العملية، حسبما أفادت السلطات.

يتركز التحقيق، الذي أصبح الآن من مسؤولية شرطة ولاية لويزيانا، على عدة مواقع مختلفة، إذ تمتد مسرح الجريمة عبر ثلاث مناطق متفرقة. ويعمل المحققون على إعادة بناء تسلسل الأحداث بدقة والظروف التي أدت إلى هذه المأساة.

أطلقت السلطات نداءً للشهود، داعية كل من لديه صور أو مقاطع فيديو أو معلومات إلى تسليمها إلى أجهزة التحقيق.