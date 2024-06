السباق إلى رئاسة الولايات المتحدة يشتعل - من سيكون نائب ترامب؟

قبيل المناظرة الرئاسية: قال الرئيس الأميركي السابق -والمرشح الرئاسي الحالي عن الحزب الجمهوري- دونالد ترامب، الليلة الماضية (السبت)، في تجمع حاشد في فيلادلفيا، إنه يعرف من سيكون نائبه -بل وألمح إلى خططه للمواجهة المقبلة. إضافة إلى ذلك، ألمح (مرة أخرى) إلى المشاكل الصحية التي يعاني منها خصمه الرئيس جو بايدن.

وهكذا، عندما سألته شبكة إن بي سي نيوز خلال التجمع الانتخابي في فيلادلفيا عما إذا كان قد قرر اختياره لمنصب نائب الرئيس، أجاب ترامب: "في رأيي نعم"، وأضاف أن الشخص "على الأرجح" سيكون في المواجهة التي ستجرى يوم الخميس ضد الرئيس جو بايدن.

وقالت مصادر مطلعة على عملية الاختيار لشبكة إن بي سي إن حاكم داكوتا الشمالية دوغ بورغوم وج، وجي دي وانس، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، يعتبران من المرشحين النهائيين.

خلال هذا، تحدث ترامب أمام مجموعة من اللوبيست الإنجيليين في واشنطن - وتحدث بإيجابية عن قانون جديد تم التوقيع عليه هذا الأسبوع في لويزيانا، الذي يقضي بعرض الوصايا العشر في كل غرفة صف في مدرسة عامة. في اليوم السابق، نشر على شبكته الاجتماعية، الحقيقة، منشورًا يدعم القانون الجديد: "أنا أحب أن تعلق الوصايا العشر في المدارس العامة، والمدارس الخاصة، وفي أماكن كثيرة أخرى، على سبيل المثال. اقرؤوها - كيف يمكن لنا كشعب أن نخطئ؟ "

علاوة على ذلك - في التجمع الحاشد في فيلادلفيا - وهو الأخير قبل المناظرة مع بايدن الخميس - أهان ترامب بايدن، مدعيا أن خصمه ربما يستخدم المكملات الغذائية الطبية. وقال"في الوقت الحالي،جو المحتال نائم، لأنهم يريدون منه أن يكون جيدًا وقويًا. لذلك، قبل وقت قصير من المناظرة، يتلقى حقنة في مؤخرته."

https://twitter.com/i/web/status/1804661199851716876