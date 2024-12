توثيق قاسي: سجانون أمريكيون يضربون سجينا مقيدا بعنف شديد

أعلن اليوم (السبت) أن أعمال عنف شديدة ارتكبها حراس سجن في نيويورك أدت إلى مقتل سجين بشرته سمراء. وتم توثيق أعمال العنف على كاميرات الضباط، ونشرت في مقطع فيديو وزعه المدعي العام في البلاد. ويظهر في اللقطات الحراس وهم يلكمون ويركلون السجين وهو مقيد اليدين.

تم إقرار وفاة النزيل روبرت بروكس البالغ من العمر 43 عامًا، في 10 ديسمبر/كانون أول، بعد يوم واحد من الحادث الذي وقع في منشأة ميرسي في شمال ولاية نيويورك. وبينت الفحوصات الأولية أن سبب الوفاة هو "الاختناق نتيجة الضغط على الرقبة". كان يقضي حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة الاعتداء من الدرجة الأولى، وتم نقله إلى مارسي من منشأة قريبة في نفس يوم الحادث.

وبعد مراجعة داخلية، أمرت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول بإقالة 13 ضابط شرطة ومسعفًا متورطين في الحادث. وفتح مكتب المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس تحقيقا في وفاته. وقال جيمس: "أقوم بنشر الوثائق لأن لدي مسؤولية وواجب لتزويد عائلة بروكس وأحبائهم ونيويورك بأكملها بالشفافية والمسؤولية".

تحذير: المحتوى صعب المشاهدة

https://x.com/i/web/status/1872759255134290022