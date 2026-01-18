هل تصدقون؟ طفل 11 عامًا يقتل والده بعد أخذ جهاز الألعاب منه

اعتقلت السلطات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية طفلًا يبلغ من العمر 11 عامًا بعد اتهامه بإطلاق النار على والده وقتله، وفق ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلاً عن وسائل الإعلام المحلية في منطقة دانكنون.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع فجر يوم 13 يناير، حوالي الساعة 03:20 صباحًا، عندما عُثر على الأب دوغلاس ديتش (42 عامًا) مصابًا بطلق ناري في الرأس داخل غرفة نومه. وأشار عناصر الشرطة إلى أن الطفل صرخ قائلاً: "أبي مات"، وأخبر والدته لاحقًا: "قتلت أبي".

وبحسب إفادته للشرطة، كان الطفل غاضبًا من والده بعد أن أمره بالذهاب للنوم وأخذ منه جهاز الألعاب "نينتندو سويتش". وأوضح أنه دخل غرفة التخزين المتصلة بغرفة نوم والديه، ووجد مفتاح الخزنة داخل درج والده، ومن ثم عثر على المسدس داخل الخزنة. وأكد أنه أخرج المسدس، وضع الرصاص فيه، وتوجه إلى سرير والده وأطلق النار عليه، دون أن يفكر في العواقب، واصفًا نفسه بأنه "مجنون".

وأصدرت المحكمة أمرًا بعدم إطلاق سراح الطفل بكفالة، وتم تحديد جلسة استماع جديدة في 22 يناير. وأشار القضاة إلى مخاطر سهولة وصول الأطفال إلى الأسلحة النارية في الولايات المتحدة. ولم يتم توجيه لائحة اتهام رسمية حتى الآن، بينما قد يواجه الطفل تهمة القتل. لم تُذكر تفاصيل عن مكان وجود الأم وقت وقوع الحادث.