رئيس هندوراس الجديد: الفلسطيني المؤيد لإسرائيل الذي فاجأ العالم وهزم نصر الله

نصري خوان عصفورة زابالا، سياسي محافظ وصارم، وهو أيضًا ابن لعائلة فلسطينية هاجرت إلى هندوراس، أصبح الثلاثاء رئيس هندوراس. لكن لا تدعوا أصوله تخدعكم - فهو يُعتبر من أكثر القادة المؤيدين لإسرائيل في أمريكا اللاتينية.

الطريق الذي سلكه عصفورة (67) إلى كرسي الرئاسة كان مليئًا بالدراما. في الانتخابات التي أُجريت في نوفمبر\تشرين ثاني الماضي (2025)، تغلب في معركة متقاربة على خصم قديم ومعروف: سلفادور نصر الله.

الفلسطيني-الهندوراسي فاز على نصر الله بفارق ضئيل (40.27% مقابل 39.38%)، وأعاد اليمين إلى الحكم بعد انقطاع دام أربع سنوات تحت حكم اليسار بقيادة سيمارا كاسترو.

"تيتو" البنّاء الذي أصبح رئيس بلدية

عصورة، المعروف بلقب "تيتو"، وُلد في العاصمة لأبوين هاجرا من بيت لحم. درس الهندسة المدنية لكنه ترك الدراسة من أجل عالم البناء، حيث أبدع وحقق نجاحاً. دخل عالم السياسة في التسعينيات، وفي عام 2014 انتُخب رئيساً لبلدية تيغوسيغالبا.

كرئيس بلدية، كان معروفًا بأنه "بلدوزر" في مجال البنى التحتية، لكنه أيضًا كان يتورط كثيرًا. اسمه ارتبط بقضية "وثائق باندورا"، وفي عام 2020 وُجهت إليه تهمة اختلاس 28 مليون دولار من الأموال العامة – اتهامات أُسقطت في نهاية المطاف وفتحت له الطريق للترشح للرئاسة.

المحادثة مع ساعر والعلاقة بترامب

لكن بالنسبة لإسرائيل، القصة المثيرة هي السياسة. عصفورة ينتمي إلى "الحزب الوطني"، نفس الحزب الذي نقل سفارة هندوراس إلى القدس في عام 2018 (في عهد الرئيس السابق هيرنانديز). انتصاره يُنظر إليه في واشنطن وإسرائيل على أنه عودة هندوراس إلى ما يعتبرونه"محور الخير"، بعد فترة من الفتور في عهد الرئيسة كاسترو التي ساءت خلالها العلاقات مع إسرائيل.

https://x.com/i/web/status/2003945620525273543 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

الإشارة الأولى وصلت فورًا مع إعلان النصر في 24 ديسمبر. إحدى أولى المكالمات الهاتفية التي تلقاها الرئيس المنتخب كانت من وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر. خلال المكالمة، اتفق الاثنان على تعزيز العلاقات، كما دعا ساعر عَصفورة لزيارة رسمية إلى القدس، والتي أُجريت في شهر يناير، وخلالها سيلتقي بالرئيس هرتسوغ.

الدعم للنصر جاء أيضًا من الشمال. رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، أعرب عن دعمه لعصفورة، كجزء من التحول الذي يقوده في أمريكا اللاتينية لإعادة الدول إلى المعسكر الموالي لأمريكا.