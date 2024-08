ترامب يتعهد بتعيين ايلون ماسك بمنصب حكومي بحال فوزه بالإنتخابات، وماسك يرد

قال الرئيس السابق دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، إنه سيعرض على إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، منصبًا وزاريًا أو منصبًا استشاريًا في إدارته - إذا فاز بولاية ثانية في البيت الأبيض. وقال ترامب في مقابلة مع رويترز إنه سيطالب لماسك منصبا كهذا "إذا فعل ذلك".

بالإضافة إلى ذلك، قال المرشح الجمهوري أيضًا إنه "سيفكر في إلغاء إعفاء ضريبي بقيمة 7500 دولار على بعض السيارات الكهربائية الجديدة". وقد تؤثر هذه الخطوة على أعمال تيسلا.

ردًا على ذلك، غرد ماسك على X "أنا مستعد للخدمة"::

https://x.com/i/web/status/1825723913051000851