مكتب محاماة إسرائيلي كبير يفتح فرعا له في المغرب

الشراكة الجديدة ستجمع تحت سقف واحد محامين من فرنسا، إسرائيل والمغرب

أفاد صحيفة "كلكاليست" الاقتصادية أليوم أن مكتب محاماة من كبار المكاتب في إسرائيل فتح فرعا له في المغرب.وذكر التقرير إن مكتب المحاماة ’م. فيرون وشركاه’ أحد أكبر مكاتب المحاماة في اسرائيل أعلن عن إقامة شراكة جديدة مع مكتب UGGC في باريس، والتي سيوفر حلولا وخدمات قانونية دولية للمصالح التي تنشط في إسرائيل، فرنسا ، المغرب، وغربي إفريقيا (غانا وساحل العاج).

هذه الشراكة الجديدة UGGC-FIRON ستجمع تحت سقف واحد، محامين من ثلاثة دول -إسرائيل، فرنسا والمغرب ، وبذلك سيكون اتاحة لاندماج بين فروع كلا المكتبين، والشراكة الجديدة ستنشط أيضا في فروع UGGC الموجودة غربي إفريقيا (غانا وساحل العاج)، وسيشمل التعاون مستقبلا خطة تبادل محامين بين المكتبين.

وتشكل هذه الشراكة توطيد رسمي لعلاقات العمل المهنية التي تطورت بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة، وتشمل الشراكة الاستراتيجية أكثر من 450 محامي يغطون أكثر من 40 مجالا في القانون التجاري، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ، الهايتك، العقارات، الصحة، مكافحة الاحتكار، التقاضي، الخدمات المصرفية ، التمويل وغيرها..

تأسس مكتب UGGC عام 1993، وهيو واحد من مكاتب المحاماة المعروفة في فرنسا ولديه فروع في اوروبا وافريقيا، آسيا وأمريكا الجنوبية ، ويعمل مع المكتب 170 محامي، بما يشمل 33 شريكا في باريس، ومنذ عام 2002 أصبح للشركة فرعا في الدار البيضاء، والذي سيتحول اليوم كجزء من شراكة "فيرون و UGGC".

مكتب م.فيرون وشركاه ، هو واحد من أكبر خمسة مكاتب في إسرائيل، ويعمل فيه 350 شخصا بينهم 250 محاميا و40 متدربا والذين يعملون في تسع فروع في إسرائيل والعالم- بما في ذلك بوخارست، أثينا، بلغراد وصوفيا.