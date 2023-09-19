السفير الفرنسي لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده للرئيس هرتسوغ

قدم السفير الفرنسي لدى إسرائيل، فريديريك جورنيس، أوراق اعتماده لرئيس دولة إسرائيل، يتسحاك هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، إيذانا ببدء ولايته رسميا

قدم السفير الفرنسي لدى إسرائيل، فريديريك جورنيس، أوراق اعتماده لرئيس دولة إسرائيل، يتسحاك هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، إيذانا ببدء ولايته رسميا.

استقبله في صالات فندق الملك داود في القدس رئيس مراسم دولة إسرائيل جيل هاسكل، وسافر السفير المعين والوفد المرافق له في موكب رسمي إلى مقر إقامة رئيس دولة إسرائيل. وبعد رفع العلم الفرنسي وتسليم النشيد الوطني من قبل حرس الشرف التابع لقوات الأمن الإسرائيلية، استعرض السفير المعين فريقه برفقة رئيس المراسم في الجيش الإسرائيلي.

Haim Zach / GPO الرئيس يتسحاك هرتزوغ وفريديريك جورنيس

بعد ذلك توجه السفير المعين والوفد المرافق له إلى صالون الشرف في مقر الرئاسة حيث كان في استقبالهم رئيس دولة إسرائيل يتسحاك هرتزوغ. وقدم السفير للأخير أوراق اعتماده كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الفرنسية لدى دولة إسرائيل، بالإضافة إلى خطاب الاستدعاء من سلفه.

Haim Zach / GPO الرئيس يتسحاك هرتزوغ وفريديريك جورنيس

وبعد ذلك أجرى الرئيس هرتسوغ والسفير جورنيس ووفودهم مقابلة.

قال الرئيس هرتسوغ: "مرحبًا بك في إسرائيل، السيد سفير فرنسا. تحتل فرنسا مكانًا مهمًا جدًا في منطقتنا، والصداقة العميقة بين فرنسا ودولة إسرائيل تمتد إلى العديد من المجالات. نتمنى لك حظًا سعيدًا!".