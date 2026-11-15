آية قرآنية على قلادة كارينا كابور تثير جدلاً في الهند.. وإخطار قانوني يطالبها بالاعتذار

أثارت قلادة زمردية ارتدتها الممثلة الهندية كارينا كابور خلال احتفالات عيد الديوالي جدلاً في الهند، بعدما تلقت إخطاراً قانونياً يطالبها بحذف الصور التي ظهرت فيها وهي ترتديها، وتقديم اعتذار علني، بسبب نقش آية الكرسي على حجر الزمرد الذي تتوسطه.

ووجّه عباس حفيظ، المسؤول في حزب المؤتمر الهندي، الإخطار في 11 نوفمبر إلى كابور ومنسقة إطلالتها ريا كابور، مطالباً بحذف الصور ومقاطع الفيديو والمنشورات المرتبطة بالقلادة، والتعهد بعدم عرض النقش القرآني بطريقة قد تُعد مسيئة لقدسيته، وفق ما أوردته صحيفة «ذا إنديان إكسبرس».

وأكد حفيظ أن اعتراضه لا يتعلق بملابس الممثلة أو خياراتها الشخصية أو حقها في ارتداء المجوهرات، بل بطريقة تقديم القلادة والسياق الذي ظهرت فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن الصور لم تعكس، من وجهة نظره، التوقير الذي يليق بآية قرآنية.

نقش آية الكرسي على زمردة بـ30 قيراطاً

وظهرت كابور في الصور مرتدية قفطاناً وعمامة من تصميم بونيت بالانا، إلى جانب قلادة تتوسطها زمردة تزن نحو 30 قيراطاً، نُقشت عليها آية الكرسي، الآية 255 من سورة البقرة.

واستند الإخطار القانوني إلى تحفظات قال حفيظ إن بعض علماء المسلمين يبدونها حيال ارتداء الآيات القرآنية على هيئة مجوهرات، خشية تعرضها لمواقف لا تتناسب مع مكانتها الدينية. لكنه أشار إلى وجود تباين في الآراء بشأن هذه المسألة، من دون تسمية علماء محددين أو تقديم مرجع ديني بعينه.

قلادة مرتبطة بتاريخ عائلة بوبال

وبعيداً عن الجدل الديني، ترتبط القلادة بإرث العائلة الملكية السابقة في بوبال. فقد وصفتها ريا كابور، في منشور تناولت فيه إطلالة الممثلة، بأنها قطعة موروثة تعود إلى بيجوم بوبال، وانتقلت عبر عائلة سيف علي خان، زوج كارينا.

وتعود صلة سيف بالعائلة إلى جدته لأبيه، ساجدة سلطان، ابنة آخر نواب حكم بوبال، حميد الله خان، بحسب ما أوردته الصحيفة.

كما ظهرت كارينا وهي ترتدي «كالغي»، وهي زينة مرصعة بالألماس تُثبت على العمامة. وقالت ريا إن القطعة يعود تاريخها إلى نحو 200 عام وترتبط بنواب بوبال. وسبق أن ارتداها سيف علي خان في حفل زفافه من كارينا عام 2012، فيما استخدمها نواب بوبال في مناسبات سابقة.

وتناول الإخطار أيضاً الإرث التاريخي لأميرات بوبال، مستنداً إلى روايات عن تقاليد الاحتجاب التي ارتبطت بهن، في سياق الدعوة إلى التعامل بحساسية مع القطع المنسوبة إلى العائلة. وتبقى هذه الإشارات جزءاً من مبررات صاحب الإخطار، وليست حكماً مستقلاً على تاريخ المجوهرات أو طريقة ارتدائها.

تسليمة نسرين تدخل على خط الجدل

وامتد النقاش إلى شخصيات عامة، إذ أعلنت الكاتبة تسليمة نسرين دعمها لكارينا كابور، متسائلة عن مطالبتها بالاعتذار لمجرد ارتداء قطعة مجوهرات تحمل آية قرآنية، ومنتقدة ما وصفته بمراقبة اختيارات النساء باسم الدين، وفق ما نقلته «ذا إنديان إكسبرس».

وكان حفيظ قد أوضح أن تحركه جاء بصفته الشخصية، وليس ممثلاً لحزب المؤتمر. وحتى تاريخ نشر التقارير الأخيرة، لم يصدر تعليق علني عن كارينا كابور أو ريا كابور بشأن الإخطار القانوني.