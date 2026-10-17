البابا ليو يعود إلى الفاتيكان بعد أربعة أيام من خضوعه لجراحة لعلاج سرطان الرئة

غادر البابا ليو المستشفى في روما بعد ظهر، اليوم السبت، عائداً إلى الفاتيكان، وذلك بعد أربعة أيام من خضوعه لجراحة لعلاج سرطان الرئة؛ وهو مرض أثار تكهنات حول تأثيره المحتمل على فترة حبريته التي بدأت قبل 17 شهراً.

وسار البابا، البالغ من العمر 71 عاماً، بمفرده نحو سيارته التي كانت بانتظاره، ملوحاً للمهنئين خارج مستشفى "جيميلي" في روما. كما توقف للتحدث مع فتاة أوكرانية تبلغ من العمر 13 عاماً تُدعى فارفارا، كانت تتلقى العلاج من السرطان في إيطاليا.

وظهر البابا مبتسماً على نطاق واسع وهو يلوح بيده من نافذة سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) ذات اللون الأسود أثناء مغادرتها المستشفى. ولوح مجدداً للحشود لدى وصوله إلى الفاتيكان، لكنه لم يتحدث إلى أحد قبل دخوله مجدداً إلى أصغر دولة في العالم.

وكان أطباؤه قد ذكروا في وقت سابق من، اليوم السبت، أن حالته الصحية تسمح له بالعودة، وذلك بعد إجراء أحدث فحوصات الدم وتصوير الصدر، مؤكدين قدرته على ممارسة أنشطته اليومية المعتادة بشكل مستقل.

ومن المقرر أن يشارك البابا ليو -الذي خضع، الثلاثاء المنصرم، لعملية جراحية لاستئصال الفص السفلي من رئته اليمنى- في أول نشاط عام له، حيث سيترأس الصلوات الأسبوعية مع الحجاج في ساحة القديس بطرس عند الظهر (الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد. وقد شُخِّصت إصابته بـ "السرطان الغدي الرئوي" (adenocarcinoma)، وهو النوع الأكثر شيوعاً من سرطان الرئة. وقد أثار هذا التشخيص -لبابا يُعرف بصغر نسبياً وحيويته، والذي انتُخب في مايو 2025 فقط- صدمةً وتساؤلات حول المسار المستقبلي لحبريته في ظل تعامله مع هذا المرض.

وأكد أطباء البابا أن الجراحة تكللت بالنجاح ودون أي مضاعفات. ولم يكشفوا بعد عن حجم الورم أو ما إذا كان المرض قد انتشر إلى العقد الليمفاوية المجاورة، وهي عوامل جوهرية في تحديد التوقعات الطبية للمستقبل.

وكان الفاتيكان قد أشار، أمس الجمعة، إلى أن البابا ليو -المعروف بجدول أعماله المزدحم- يعتزم المضي قدماً في التزاماته، في وقت بدأ فيه بعض الكرادلة يعبرون علناً عن قلقهم بشأن صحته. في مؤشر على عودة البابا إلى ممارسة مهامه، أجرى يوم الجمعة اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيه إلى وقف إطلاق النار لتسهيل إدخال الإمدادات الحيوية إلى بلدة "أوليشكي" الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية.

وذكر الفاتيكان أن التحضيرات لزيارة البابا -المقررة في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر- إلى كل من أوروغواي والأرجنتين وبيرو، والتي تُعد واحدة من أكثر الرحلات كثافةً في جدول أعمال أي بابا منذ عقود، "تمضي قدماً". كما أصدر الفاتيكان قائمة بأسماء الصحفيين المعتمدين لمرافقة البابا وتغطية هذه الزيارة.

من جانبه، صرّح الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة الفاتيكان، يوم الجمعة بأن البابا قد يحتاج إلى تعديل وتيرة جدول أعماله مستقبلاً "وفقاً لحالته الصحية". ويُعد تصريح كاردينال بهذا الشكل العلني حول احتمالية حاجة البابا لتعديل روتينه أمراً غير معتاد.

وفي يوم الجمعة أيضاً، نشر الفاتيكان أولى الصور للبابا منذ خضوعه للجراحة، حيث ظهر فيها وهو يترأس قداساً ويقف على قدميه دون الحاجة إلى مساعدة.