عالم الزلازل الهولندي فرانك يعود بعد غياب .. "انتبهوا غدا وبعده"

استعاد راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، نشاطه في تتبع تحركات الكواكب والأجرام السماوية وربطها بالزلازل، وذلك بعد غياب دام لأشهر.

ونبه فرانك في أحدث تحذيراته، عبر تغريدة نشرها أمس الجمعة على حسابه في "إكس"، من هندسة جديدة وتحركات في الكواكب قد تؤدي إلى نشاط زلزالي خلال اليومين المقبلين في تايوان ومحيطها.

وكتب معلقاً على صورة لمركز الهيئة البحثية التي يرأسها SSGEOS، "هناك تجمع واضح للهزات القوية (M ≥ 5.6) مع هندسة الكواكب (القمم الأرجوانية / الحمراء)"، كما أردف أن تلك الدلائل تعني أن هناك احتمالاً بحدوث هزة قوية في 27/28 أبريل.

https://twitter.com/i/web/status/1783740547208802688 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وبحسب تعريف SSGEOS على موقعها؛ فإن الهندسة المحددة بين الأجرام السماوية المرتبطة بالزلازل تسمى بـ"هندسة الكواكب الحرجة" أو "الهندسة القمرية الحرجة"، وهي لا تؤدي دائما إلى هزات أو زلازل قوية.

ويدافع هوغربيتس، بكل قوة؛ عن نظريته التي تؤكد وجود علاقة مباشرة بين تراكم الضغط في قشرة الأرض والشحنة الكهرومغناطيسية الناتجة عن هندسة الكواكب الحرجة؛ ما قد يؤدي إلى الزلازل الكبيرة أحياناً.

إلا أن كافة العلماء يرفضون تلك النظرية، معتبرين أنها غير علمية، جازمين ألا علاقة بين الكوكب وحركة ونشاط الزلازل على الأرض.