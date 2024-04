عالم الزلازل الهولندي فرانك يعود بعد غياب .. "انتبهوا غدا وبعده"

استعاد راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، نشاطه في تتبع تحركات الكواكب والأجرام السماوية وربطها بالزلازل، وذلك بعد غياب دام لأشهر.

ونبه فرانك في أحدث تحذيراته، عبر تغريدة نشرها أمس الجمعة على حسابه في "إكس"، من هندسة جديدة وتحركات في الكواكب قد تؤدي إلى نشاط زلزالي خلال اليومين المقبلين في تايوان ومحيطها.

وكتب معلقاً على صورة لمركز الهيئة البحثية التي يرأسها SSGEOS، "هناك تجمع واضح للهزات القوية (M ≥ 5.6) مع هندسة الكواكب (القمم الأرجوانية / الحمراء)"، كما أردف أن تلك الدلائل تعني أن هناك احتمالاً بحدوث هزة قوية في 27/28 أبريل.

