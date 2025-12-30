مجلس الأمن الدولي يجتمع لمناقشة اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

انعقد مجلس الأمن الدولي أمس (الاثنين) لمناقشة اعتراف إسرائيل بصوماليلاند. وانتقد السفير الإسرائيلي داني دانون القرار قائلاً: "هذا هو ازدواجية المعايير"..

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة انعقد لجلسة نقاش في أعقاب قرار إسرائيل الأسبوع الماضي بالاعتراف بدولة أرض الصومال. تم تحديد الجلسة بناءً على طلب الصومال، الدولة التي انفصلت عنها أرض الصومال، والتي طلبت عقد الجلسة بالفعل هذا الشهر، تحت رئاسة سلوفينيا في مجلس الأمن، وليس الشهر المقبل حيث من المتوقع أن تترأس الصومال المجلس.

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قال عقب النقاش: "ليست هناك مسألة تتعلق بالأمن الدولي هنا، بل ازدواجية المعايير. عندما تقوم دول في الأمم المتحدة بدفع اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، يُقبل الموضوع دون نقاش ودون معارضة". وأضاف دانون: "عندما تمارس إسرائيل صلاحياتها السيادية وتتصرف وفقًا للقانون الدولي، يجتمع مجلس الأمن لجلسة طارئة. هذا دليل على الأحادية والنفاق لبعض أعضاء المجلس".

يُعقد النقاش على خلفية القرار بشأن الاعتراف المتبادل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وصوماليلاند، وفقًا لقرار رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ورئيس صوماليلاند، عبد الرحمن محمد عبد الله. يشمل القرار تعيين سفراء وفتح سفارات. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت صوماليلاند عن نيتها الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.