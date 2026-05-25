حذّرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) من خطر توسع تفشي فيروس إيبولا خارج حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى أن عشر دول أفريقية باتت مصنفة ضمن قائمة الدول المعرضة لخطر انتقال العدوى، في ظل تسارع الإصابات وارتفاع أعداد الوفيات واستمرار التحديات الأمنية والمجتمعية التي تعيق جهود الاحتواء.

ويأتي هذا التحذير في وقت تسعى فيه المنظمات الصحية الدولية إلى حشد تمويل عاجل لمواجهة واحدة من أخطر موجات إيبولا التي تشهدها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

عشر دول على خط المواجهة

بحسب رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض جان كاسيا، تضم قائمة الدول المعرضة للخطر كلًا من رواندا، وكينيا، وتنزانيا، وأنغولا، وبوروندي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وزامبيا.

وتشير التقديرات إلى أن معظم هذه الدول ترتبط بحدود مباشرة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا، حيث تم تسجيل الإصابات المؤكدة حتى الآن، ما يزيد احتمالات انتقال الفيروس عبر حركة السكان والتبادل التجاري والحدودي.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أطلقت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض نداءً دوليًا لجمع أكثر من 314 مليون دولار لتمويل عمليات الاستجابة الصحية، على أن يخصص الجزء الأكبر من التمويل لدعم الكونغو الديمقراطية وأوغندا، فيما تُوجَّه مبالغ إضافية لتعزيز جاهزية الدول المهددة.

ارتفاع الإصابات وتوسّع بؤر العدوى

منذ إعلان تفشي المرض في مقاطعة إيتوري منتصف أيار/مايو، توسعت رقعة انتشار الفيروس إلى مقاطعتي شمال كيفو وجنوب كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتشير البيانات الصحية إلى تسجيل مئات الحالات المشتبه بها وعشرات الوفيات، فيما أكدت الفحوصات المخبرية عشرات الإصابات المؤكدة.

وأمام هذا التطور، فرضت السلطات الكونغولية إجراءات استثنائية شملت تعليق الأنشطة الاجتماعية والرياضية، ومنع التجمعات الكبيرة في عدد من المناطق الأكثر تضررًا، في محاولة لقطع سلاسل انتقال العدوى.

كما رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى الخطر إلى درجة "مرتفع جدًا"، بينما بدأت دول مجاورة تشديد الرقابة الصحية على المعابر الحدودية وفرض قيود إضافية على حركة السفر القادمة من المناطق الموبوءة.

قلق دولي من خروج الوباء عن السيطرة

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التقليل من خطورة الوضع الحالي قد يؤدي إلى انتشار أوسع للفيروس داخل القارة وخارجها.

وأكد المدير الإقليمي للمنظمة في أفريقيا أن تسجيل حالة إصابة واحدة غير مكتشفة في الوقت المناسب قد يكون كافيًا لنقل المرض إلى مناطق جديدة، خصوصًا في ظل صعوبة تتبع مصدر العدوى الأول حتى الآن.

وتزداد المخاوف بسبب تفشي سلالة "بونديبوغيو"، التي لا يتوفر لها لقاح معتمد حتى الآن، ما يحد من الخيارات الوقائية المتاحة مقارنة بسلالات أخرى من فيروس إيبولا شهدت تفشيات سابقة.

ويرى خبراء الصحة أن غياب اللقاح الفعال لهذه السلالة يفرض الاعتماد بشكل أكبر على إجراءات العزل وتتبع المخالطين والرقابة الحدودية لمنع انتشار المرض.

المعلومات المضللة تعرقل جهود الاحتواء

لا تقتصر التحديات على الجانب الطبي فحسب، بل تمتد إلى البيئة الاجتماعية والأمنية في المناطق المتضررة.

فقد أكدت السلطات الصحية أن الشائعات والمعلومات المضللة المنتشرة بين السكان المحليين تعيق عمليات الاستجابة وتحد من ثقة المواطنين بالفرق الطبية.

ويرى مسؤولون صحيون أن مواجهة الوباء تتطلب معركة مزدوجة: مكافحة الفيروس من جهة، والتصدي للمعلومات الخاطئة التي تدفع بعض المجتمعات إلى رفض الإجراءات الوقائية أو مهاجمة الطواقم الصحية من جهة أخرى.

إحراق مركز لعلاج إيبولا وفرار مشتبه بإصابتهم

في تطور يعكس حجم التوتر داخل المناطق المتضررة، أقدم سكان غاضبون في بلدة مونغبالو شرقي الكونغو الديمقراطية على إحراق خيمة مخصصة لعلاج المصابين والمشتبه بإصابتهم بإيبولا.

وأدى الهجوم إلى فرار 18 شخصًا كانوا يخضعون للمراقبة الصحية، ما أثار مخاوف من انتقال العدوى إلى مناطق جديدة وصعوبة تعقب المخالطين.

وأدانت السلطات الصحية والمنظمات الإنسانية الحادثة، معتبرة أنها تمثل انتكاسة كبيرة لجهود احتواء التفشي، خصوصًا مع استمرار البحث عن الأشخاص الذين غادروا المنشأة خلال الحريق.

مراسم الدفن تتحول إلى بؤرة حساسة للعدوى

تمثل عمليات دفن ضحايا إيبولا إحدى أكثر المراحل حساسية في مكافحة المرض، نظرًا لقدرة الفيروس على الانتقال عبر جثث المتوفين.

وتشير السلطات الصحية إلى أن الخلافات المتكررة بين العائلات والجهات الطبية حول آليات الدفن الآمن أصبحت مصدرًا إضافيًا للتوتر، خصوصًا في المناطق التي تنتشر فيها الشكوك تجاه الإجراءات الصحية الحكومية.

كما أعلنت منظمات إنسانية وفاة عدد من المتطوعين والعاملين الصحيين خلال مشاركتهم في عمليات التعامل مع الجثامين، ما يعكس حجم المخاطر التي تواجه فرق الاستجابة الميدانية.

لماذا تتكرر موجات إيبولا في الكونغو؟

يُنظر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية باعتبارها إحدى أكثر الدول عرضة لتفشي فيروس إيبولا بسبب موقعها الجغرافي وطبيعتها البيئية.

البلاد تقع ضمن نطاق الغابات الاستوائية الكثيفة التي تضم أنواعًا من الخفافيش والحيوانات البرية التي تُعتبر الخزان الطبيعي المرجح للفيروس.

ويؤدي الاحتكاك المباشر بين السكان المحليين والحيوانات البرية، سواء من خلال الصيد أو استهلاك اللحوم البرية، إلى زيادة احتمالات انتقال الفيروس إلى البشر.

كما تسهم عوامل أخرى، مثل ضعف البنية الصحية، والنزاعات المسلحة، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق النائية، في تعقيد جهود الكشف المبكر واحتواء التفشيات المتكررة.

هل يواجه العالم أزمة صحية جديدة؟

رغم أن أعداد الإصابات الحالية ما تزال بعيدة عن مستويات الأوبئة العالمية الكبرى، فإن التحذيرات المتصاعدة من المنظمات الصحية تعكس قلقًا متزايدًا من احتمال توسع التفشي إلى دول أخرى في شرق ووسط أفريقيا.

وبينما تركز الجهود الدولية حاليًا على احتواء الوباء داخل الكونغو والدول المجاورة، يرى مراقبون أن نجاح هذه المهمة سيعتمد إلى حد كبير على سرعة توفير التمويل المطلوب، وتعزيز التنسيق الإقليمي، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية التي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار الفيروس.