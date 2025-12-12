تقرير: هل ستصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيراً بشأن لقاحات كورونا؟

تعتزم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وضع تحذير شديد اللهجة على لقاحات كورونا، وهو أشد تحذير متاح للأدوية الموصوفة طبياً، بجسب ما أفادت به شبكة CNN، اليوم الجمعة، ويُوضع هذا التحذير ضمن إطار، ويظهر في أعلى نشرة معلومات الدواء. ويهدف إلى التنبيه إلى مخاطر مثل الوفاة، وردود الفعل الخطيرة التي قد تُهدد الحياة أو تُسبب إعاقة، والتي يجب موازنتها مع فوائد اللقاح.

ومن جهته قال المتحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية "ما لم تُعلن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن خططها، فإن أي ادعاء بشأن ما تنوي فعله يبقى مجرد تكهنات".

لم يتم الانتهاء من وضع الخطة المذكورة بعد، وقد تخضع للتغيير. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إدارة الغذاء والدواء تعتزم تطبيق هذا التحذير على لقاحات mRNA فقط، أم أنه سيظهر على جميع أنواع لقاحات كورونا. كما لم يتضح بعد ما إذا كان التحذير سيشمل جميع الفئات العمرية. وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء على ثلاثة أنواع من اللقاحات للاستخدام في الولايات المتحدة، اثنان منها - من إنتاج شركتي فايزر وموديرنا - يستخدمان تقنية mRNA.

كما قد تتذكرون، شهدت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر حالة من الاضطراب بعد أن أوصت لجنة عيّنها وزير الصحة والخدمات الإنسانية، روبرت كينيدي جونيور، المعروف بمواقفه المعارضة للتطعيم، بعدم إعطاء لقاح التهاب الكبد الوبائي (ب) منذ الولادة. تجدر الإشارة إلى أن هذه التوصية تُعدّ تغييرًا جذريًا في سياسة التطعيم المتبعة في الولايات المتحدة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

قبل ذلك بأيام، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه توجيهًا رسميًا إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الفيدرالية لإعادة النظر في جدول التطعيمات الموصى به للأطفال. ونشر لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي أن "جدول التطعيمات الأمريكي للأطفال يتطلب 72 جرعة للرضع الأصحاء تمامًا - وهو عدد يفوق بكثير ما هو مطلوب في أي دولة أخرى في العالم، بل إنه أمر سخيف".