"إكس" تدخل سباق الفيديوهات القصيرة.. ميزة جديدة تفتح باب الربح لصناع المحتوى

تتحرك منصة «إكس» لتوسيع حضورها في سوق الفيديوهات القصيرة، عبر إطلاق أداة جديدة تتيح للمستخدمين تحويل مقاطع من الفيديوهات الطويلة إلى محتوى قصير قابل للتحرير والنشر مباشرة، في خطوة تعزز منافستها لمنصات مثل «تيك توك»، وتستهدف استقطاب المزيد من صناع المحتوى من خلال إتاحة فرص لتحقيق عوائد مالية من المشاهدات.

ووفقاً لموقع «تك كرانش» المتخصص في أخبار التكنولوجيا، تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين اختيار لقطات محددة من الفيديوهات الطويلة، وإجراء تعديلات عليها، ثم نشرها عبر المنصة دون الحاجة إلى الاستعانة بتطبيقات تحرير خارجية أو مغادرة «إكس».

وتحمل المقاطع المنشورة علامة «مقتطع من»، تتيح للمشاهدين الانتقال مباشرة إلى الفيديو الأصلي من خلال النقر عليها، بما يربط المحتوى القصير بمصدره، ويمنح أصحاب الفيديوهات الأصلية فرصة الوصول إلى جمهور أوسع وزيادة مشاهدات أعمالهم.

وفي إعلانها عن الميزة، دعت المنصة المستخدمين إلى اقتطاع لحظاتهم المفضلة من أي فيديو، وإضافة لمساتهم الخاصة إليها، ثم نشرها مباشرة، في توجه يهدف إلى جعل إنتاج المحتوى القصير أكثر سهولة وسرعة.

ولا تقتصر الخطوة على تسهيل صناعة الفيديوهات، بل تتضمن حافزاً مالياً لصناع المحتوى؛ إذ أوضحت «إكس» أن أصحاب الفيديوهات الأصلية والمستخدمين الذين ينتجون مقاطع مقتطعة منها يمكنهم تحقيق عوائد مالية من المشاهدات، من خلال برنامج «مكافآت المحتوى الأصلي».

غير أن الاستفادة من هذه العوائد تخضع لشروط الأهلية المعتمدة لدى المنصة، فيما ترتبط قيمة المكافآت بمستويات تفاعل الجمهور مع المقاطع المنشورة، ما يجعل حجم المشاهدات والتفاعل عاملاً أساسياً في تحديد العائد المالي.

وتعكس الميزة الجديدة توجهاً لدى «إكس» نحو تعزيز موقع الفيديو في منظومتها الرقمية، وتوسيع أدوات إنتاج المحتوى وتداوله، في وقت تحتدم فيه المنافسة بين منصات التواصل الاجتماعي على استقطاب صناع المحتوى والجمهور والمعلنين، مع تزايد أهمية الفيديوهات القصيرة بوصفها أحد أبرز محركات التفاعل والاستهلاك الرقمي.