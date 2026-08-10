كولومبيا تعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.. تحول مفاجئ في موقف بوغوتا

أعلنت كولومبيا اليوم (الإثنين) عن اعترافها بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان. وفي بيانها، أوضحت كولومبيا أنه "نظراً لعدم الاستقرار الإقليمي المستمر في الشرق الأوسط، وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهضبة الجولان لأمن إسرائيل، تعترف حكومة كولومبيا بسيادة إسرائيل على هذه الأراضي، وكذلك بحق الدولة في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية".

كما أوضحت حكومة كولومبيا أن "إسرائيل تواجه منذ عشرات السنين تحديات أمنية مستمرة ووجودية على جميع حدودها. وقد تعاظمت هذه التهديدات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها في الهجوم الإرهابي المروع في 7 أكتوبر، الذي أبرز خطورتها وطبيعتها المتغيرة من المخاطر التي يواجهها الشعب الإسرائيلي. وفي هذا السياق الأمني الإقليمي، تعترف كولومبيا بأن الحفاظ على سيطرة إسرائيل وسيادتها على هضبة الجولان يشكل عنصراً أساسياً في أمنها القومي وقدرتها على حماية مواطنيها والحفاظ على أمنهم".

وزير الخارجية جدعون ساعر زار كولومبيا في نهاية الأسبوع بمناسبة تنصيب رئيس كولومبيا الجديد، صديق إسرائيل، ألبيردو دي لا إسبيريّا، والتقى مع رئيس كولومبيا في بارانكيا.

وزير الخارجية غدعون ساعر: "أشكر كولومبيا وصديقي العزيز رئيس كولومبيا أبيلاردو دي لا إيسبرييا على قراره التاريخي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان. جاء ذلك عقب لقائنا في كولومبيا، يوم الخميس الماضي. أشكر زميلي وصديقي وزير الخارجية عمر بولا إسكوبار على الصداقة وعلى التعاون المهني."

"إسرائيل دولة صغيرة بلا عمق استراتيجي. حدود قابلة للدفاع ضرورية لها من أجل ضمان وجود الشعب اليهودي في وطنه التاريخي. سأواصل العمل من أجل أن تنضم المزيد من الدول إلى الولايات المتحدة (برئاسة الرئيس ترامب) وكولومبيا (برئاسة الرئيس دي لا إسبرييا) للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، الذي طُبق عليه القانون الإسرائيلي قبل 45 عاماً"، صرّح ساعر.

الخطوة من جانب كولومبيا تنضم إلى سلسلة طويلة من التطورات في العلاقات بين إسرائيل وكولومبيا، والتي تم التوصل إليها في المحادثات التي جرت بين وزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس كولومبيا، ونائب الرئيس ووزيرة الخارجية هناك، وتشمل: التجديد الكامل والفوري للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التعيين الفوري للسفراء، نقل سفارة كولومبيا إلى القدس، الاتفاق على إلغاء متطلبات التأشيرات بين البلدين، العودة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، انسحاب كولومبيا من الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ومن "مجموعة لاهاي"، الاتفاق على تعزيز العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين.

اليوم تحدث وزير الخارجية غدعون ساعر مع نظيره عمر بولا إسكوبار، وأعرب عن تضامنه مع كولومبيا ومواطنيها في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد، وعرض تقديم مساعدة دولة إسرائيل.