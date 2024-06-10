الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن بجلسة طارئة لإدانة "عملية النصيرات" الإسرائيلية في غزة

طالب الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة الإثنين باجتماع مجلس الأمن لإدانة "عملية النصيرات" في إشارة إلى عملية عسكرية غاية التعقيد والخطورة نجحت في استعادة أربعة مخطوفين إسرائيليين في أسر حماس منذ السابع من أكتوبر. كما أكد الوفد في رسالة بعثت بها السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن، على ضرورة المحاسبة واحترام أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة بشأن التدابير المؤقتة وتنفيذها على الفور.

ومما جاء في الرسالة: "ندعو مجلس الأمن إلى الانعقاد الفوري في جلسة طارئة لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة. إن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مخيم النصيرات لا يمكن أن تمر دون رد. نحن نطالب بالمحاسبة. ويجب احترام أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة بشأن التدابير المؤقتة وتنفيذها على الفور".

https://twitter.com/i/web/status/1800138976566915408 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

يشار إلى أن المطلب الفلسطيني يتزامن وقوعه في اليوم الذي من المتوقع أن يصوت فيه مجلس الأمن على الاقتراح الأميركي لدعم الصفقة.

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نفذت إسرائيل يوم السبت الفائت عملية إنقاذ في مخيم النصيرات بناء على معلومات استخبارية دقيقة كشفت عن موقع أربعة مختطفين إسرائيليين ومع أنهم خرجوا بسلام إلا أن العملية اشتملت على إطلاق نار وأعمال تفجير وسط الاشتباك مع مسلحين ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن مائتي قتيل من سكان المخيم.