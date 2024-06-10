الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن بجلسة طارئة لإدانة "عملية النصيرات" الإسرائيلية في غزة

"إن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مخيم النصيرات لا يمكن أن تمر دون رد. نحن نطالب بالمحاسبة. ويجب احترام أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة بشأن التدابير المؤقتة وتنفيذها على الفور"

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السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، على اليمين، يشير إلى الوفد الإسرائيلي، بينما يلقي كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الحرب في غزة، الاثنين، 11 مارس، 2024، في مقر الأمم المتحدة.
السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، على اليمين، يشير إلى الوفد الإسرائيلي، بينما يلقي كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الحرب في غزة، الاثنين، 11 مارس، 2024، في مقر الأمم المتحدة.AP Photo/Bebeto Matthews

طالب الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة الإثنين باجتماع مجلس الأمن لإدانة "عملية النصيرات" في إشارة إلى عملية عسكرية غاية التعقيد والخطورة نجحت في استعادة أربعة مخطوفين إسرائيليين في أسر حماس منذ السابع من أكتوبر. كما أكد الوفد في رسالة بعثت بها السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن، على ضرورة المحاسبة واحترام أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة بشأن التدابير المؤقتة وتنفيذها على الفور.

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ومما جاء في الرسالة: "ندعو مجلس الأمن إلى الانعقاد الفوري في جلسة طارئة لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة. إن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مخيم النصيرات لا يمكن أن تمر دون رد. نحن نطالب بالمحاسبة. ويجب احترام أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة بشأن التدابير المؤقتة وتنفيذها على الفور".

https://twitter.com/i/web/status/1800138976566915408

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يشار إلى أن المطلب الفلسطيني يتزامن وقوعه في اليوم الذي من المتوقع أن يصوت فيه مجلس الأمن على الاقتراح الأميركي لدعم الصفقة.

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في اتجاه عقارب الساعة: نوعا أرغماني، شلومي زيف، أندريه كوزلوف وألموغ مئير جانCourtesy

نفذت إسرائيل يوم السبت الفائت عملية إنقاذ في مخيم النصيرات بناء على معلومات استخبارية دقيقة كشفت عن موقع أربعة مختطفين إسرائيليين ومع أنهم خرجوا بسلام إلا أن العملية اشتملت على إطلاق نار وأعمال تفجير وسط الاشتباك مع مسلحين ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن مائتي قتيل من سكان المخيم.

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القوات الإسرائيلية توفر غطاءً بقاذفة قنابل يدوية من طراز Mk 47 أثناء عملية الإنقاذIDF Spokesperson's Unit
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