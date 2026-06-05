أصدرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، اليوم الجمعة، أوامر إلى رواد ​الفضاء الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية ‌بالبقاء داخل مركباتهم الفضائية والاستعداد لإخلاء محتمل، في وقت يحاول فيه طاقم روسي ​إصلاح تسرب هواء متفاقم في الجزء ​التابع له من المحطة.

وناقشت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، وهما المشغلان الرئيسيان للمحطة، ​على مدى أشهر ​أسباب ⁠تسربات هوائية صغيرة على متن وحدة الخدمة الروسية (زفيزدا) والحلول المحتملة لها، ​وهي جزء رئيسي من المحطة التي ​تعادل ⁠مساحتها ملعب كرة قدم. ووفقا لمسؤول كبير في ناسا طلب عدم ذكر اسمه اتسمت تلك ⁠التسربات ​بأنها طفيفة نسبيا في ​الأشهر القليلة الماضية، لكنها تفاقمت يوم الاثنين بزيادة الكمية للضعف.

وقال مسؤول في ناسا ⁠إن رواد الفضاء الأربعة في بعثة (كرو-12) ​التابعة لناسا والموجودين على المحطة، وهم أمريكيان وفرنسي ​و روسي، تلقوا أوامر من مركز ناسا لمراقبة المهمة في الساعة 9:04 صباحا بتوقيت شرق الولايات ​يوم الاثنين (1304 بتوقيت جرينتش) بالدخول إلى المركبة ​كرو دراجون الملتحمة بالمحطة وارتداء بدلات الفضاء الكاملة في ‌إجراء ⁠احترازي في حالة ما إذا استدعى تسرب الهواء لتنفيذ إخلاء طارئ.

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