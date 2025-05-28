مقابل هذا الشرط ، إندونيسيا مستعدة لإقامة علاقات مع إسرائيل
أعلن الرئيس فرابوو سوبيانتو أن بلاده، ذات الأغلبية المسلمة الأكبر في العالم، ستعترف بإسرائيل وتطور علاقاتها الدبلوماسية معها، لكنه اشترط الاعتراف بدولة فلسطينية.
i24NEWS
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قال الرئيس الإندونيسي فرابوو سوبيانتو اليوم (الأربعاء) إن إندونيسيا، الدولة ذات الأغلبية المسلمة الأكبر في العالم، مستعدة للاعتراف بإسرائيل وفتح علاقات دبلوماسية معها إذا اعترفت بدولة فلسطينية.
جاءت تصريحات برابوو دعمًا لخطوة يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتخاذها، والتي يُرجّح فيها الاعتراف بدولة فلسطينية، وأن فرنسا تُخطط لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه. وفي الوقت نفسه، أكد ماكرون على ضرورة ضمان أمن إسرائيل.
وأوضح الرئيس سوبيانتو "يتعين علينا الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود كدولة ذات سيادة، وضمان احتياجاتها الأمنية".
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