مقابل هذا الشرط ، إندونيسيا مستعدة لإقامة علاقات مع إسرائيل

قال الرئيس الإندونيسي فرابوو سوبيانتو اليوم (الأربعاء) إن إندونيسيا، الدولة ذات الأغلبية المسلمة الأكبر في العالم، مستعدة للاعتراف بإسرائيل وفتح علاقات دبلوماسية معها إذا اعترفت بدولة فلسطينية.

جاءت تصريحات برابوو دعمًا لخطوة يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتخاذها، والتي يُرجّح فيها الاعتراف بدولة فلسطينية، وأن فرنسا تُخطط لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه. وفي الوقت نفسه، أكد ماكرون على ضرورة ضمان أمن إسرائيل.

BAY ISMOYO / AFP

وأوضح الرئيس سوبيانتو "يتعين علينا الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود كدولة ذات سيادة، وضمان احتياجاتها الأمنية".