تتصاعد في الصين الدعوات إلى تقليص تدريس اللغة الإنكليزية في المدارس، في نقاش يتجاوز المناهج الدراسية إلى مستقبل انفتاح البلاد على العالم، وسط انقسام بين من يرى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والترجمة الفورية جعلت تعلم اللغات أقل ضرورة، ومن يحذر من تداعيات التخلي عن لغة لا تزال أساسية في البحث العلمي والتواصل الدولي.

وعادت القضية إلى الواجهة بعد دعوة أكاديمي صيني بارز إلى الحد مما وصفه بـ«عبادة الأشياء الأجنبية»، في موقف أثار نقاشاً بشأن حجم الاهتمام باللغة الإنكليزية في النظام التعليمي. ويرى مؤيدو تقليص تدريسها أن الساعات المخصصة لها تستنزف وقت الطلاب، رغم أن كثيرين لا يستخدمونها عملياً بعد التخرج، داعين إلى توجيه مزيد من الاهتمام إلى اللغة والثقافة الصينيتين والعلوم والتربية البدنية.

ويستند هذا التوجه أيضاً إلى التطور السريع في أدوات الترجمة والذكاء الاصطناعي، التي باتت تتيح التواصل بين لغات مختلفة بسهولة أكبر. لكن المعارضين يحذرون من أن هذه التقنيات لا تستطيع حتى الآن تعويض إتقان اللغة في مجالات البحث العلمي والتبادل الأكاديمي والدراسة في الجامعات الأجنبية.

ويثير تقليص تدريس الإنكليزية مخاوف إضافية بشأن تكافؤ الفرص التعليمية، إذ تستطيع الأسر الميسورة توفير دروس خاصة أو إرسال أبنائها إلى مدارس دولية، بينما قد يفقد الطلاب من الأسر محدودة الدخل والمناطق الريفية إحدى أهم فرص تعلم اللغة والانفتاح على العالم.

وتعزز بيانات مؤشر «EF» لإتقان اللغة الإنكليزية هذا الجدل، بعدما تراجع ترتيب الصين من المرتبة 38 عام 2020 إلى المرتبة 86 عام 2025، وهو ما يثير تساؤلات بشأن انعكاسات تراجع الكفاءة اللغوية على الحضور الصيني في المؤسسات الأكاديمية والبيئات الدولية.

ولا يقتصر التغيير على عدد الحصص الدراسية، بل يمتد إلى مضمون الكتب المدرسية نفسها. ففي عام 2024، شهدت المناهج التي أقرتها اللجنة الوطنية للكتب المدرسية زيادة في المواد المرتبطة بالثقافة الصينية، مقابل تقليص موضوعات تناولت ثقافات وتجارب أجنبية في طبعات سابقة.

وبينما كانت الكتب تقدم للطلاب موضوعات عن معالم أوروبية وتقاليد غربية والحياة اليومية في دول مختلفة، تتجه الطبعات الجديدة إلى إبراز موضوعات من التاريخ والثقافة الصينية، بما فيها فكر ماو تسي تونغ ومهرجان قوارب التنين ومشاريع المساعدات الخارجية الصينية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه أوسع لتعزيز الهوية الوطنية والثقافة الصينية التقليدية والقيم الاشتراكية في المناهج، إذ يُطلب من المعلمين في مختلف التخصصات دمج مضامين التربية الوطنية في العملية التعليمية.

وبين الرغبة في تخفيف الأعباء الدراسية وتعزيز الهوية الوطنية، والتحذيرات من تراجع التواصل مع العالم، تبدو اللغة الإنكليزية في الصين أكثر من مجرد مادة مدرسية، لتتحول إلى محور نقاش بشأن طبيعة التعليم الذي تريده بكين للأجيال المقبلة.