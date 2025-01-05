المضيفة ودبوس البطيخة وعاصفة على متن الطائرة- فما القصة؟

نشرت المؤثرة اليهودية ميليسا تشابمان، مقطع فيديو الليلة الماضية (السبت)، من مطار ميامي، يظهر فيه أحد الركاب وهو يتجادل مع مضيفة طيران ترتدي دبوسا برسمة بطيخة. في الآونة الأخيرة اتخذت البطيخة كرمز أقل عدوانية للتضامن مع الفلسطينيين.

ودار الخلاف حول طريقة ارتداء المضيفة الدبوس، حيث زُعم في الفيديو أن الطاقم لم يسمح للراكب بمغادرة الطائرة حتى يقوم بحذف الفيديو، وعندما تعنت - طلب الاتصال بالشرطة . وزعم في الفيديو أن "الراكب عومل كمجرم عندما قام بتصوير مقطع فيديو لأحد مؤيدي الإرهاب".

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يبدأ الفيديو بتسجيل لحظة دخول الراكب الطائرة وهو يقول للمضيفة "أنت تدعمين الإرهاب بدبوسك، وجعلتنا نشعر بعدم الارتياح كيهود". وبعد ذلك قال الرجل للفريق أنهم "معادون للسامية"، واتهمهم باعتقاله لأنه يهودي.

واتهمت المضيفات الراكب بمضايقة الطاقم، ورفضن السماح له بمغادرة الطائرة بدعوى اتصالهن بالشرطة. وعندما سأل الراكب المضيفات عما فعله وأزعجهن، أجابت المضيفة "لقد لمستني، أنت لا تلمسني، من أنت حتى تلمسني". ولم يدحض الراكب هذا الادعاء، لكنه استمر في مناشدة المضيفات بالابتعاد عنه.