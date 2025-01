المضيفة ودبوس البطيخة وعاصفة على متن الطائرة- فما القصة؟

نشرت المؤثرة اليهودية ميليسا تشابمان، مقطع فيديو الليلة الماضية (السبت)، من مطار ميامي، يظهر فيه أحد الركاب وهو يتجادل مع مضيفة طيران ترتدي دبوسا برسمة بطيخة. في الآونة الأخيرة اتخذت البطيخة كرمز أقل عدوانية للتضامن مع الفلسطينيين.

ودار الخلاف حول طريقة ارتداء المضيفة الدبوس، حيث زُعم في الفيديو أن الطاقم لم يسمح للراكب بمغادرة الطائرة حتى يقوم بحذف الفيديو، وعندما تعنت - طلب الاتصال بالشرطة . وزعم في الفيديو أن "الراكب عومل كمجرم عندما قام بتصوير مقطع فيديو لأحد مؤيدي الإرهاب".

https://x.com/i/web/status/1875375527873142905