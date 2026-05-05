تفشٍ غامض على متن سفينة سياحية: هل يتحول فيروس هانتا إلى تهديد عالمي؟

أثار الاشتباه بتفشي فيروس "هانتا" على متن سفينة سياحية قبالة سواحل غرب أفريقيا اهتمامًا دوليًا، بعد تسجيل وفيات وإصابات بين الركاب. ورغم الطابع المقلق للحادثة، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الخطر على عامة الجمهور لا يزال منخفضًا، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لتحديد مصدر العدوى وطبيعة انتشارها.

حادثة السفينة: تفشٍ محدود تحت المراقبة

تشير المعطيات الأولية إلى تسجيل ثلاث وفيات وعدد من الإصابات على متن السفينة السياحية MV Hondius، التي كانت في رحلة بين أميركا الجنوبية وأفريقيا. ولا تزال عشرات الحالات قيد الفحص، فيما نُقل بعض المرضى إلى المستشفيات، بينهم حالات في العناية المركزة.

وتعمل الجهات الصحية الدولية بالتنسيق مع السلطات المحلية على تتبع مصدر العدوى، وسط ترجيحات بأن التعرض للفيروس حدث إما داخل السفينة نتيجة تلوث بيئي، أو خلال أنشطة برية قبل الصعود، خاصة في ظل فترة حضانة قد تمتد لأسابيع.

ما هو فيروس "هانتا"؟

فيروس "هانتا" ليس فيروسًا واحدًا، بل مجموعة من الفيروسات التي تنتقل أساسًا عبر القوارض، مثل الفئران والجرذان. يعيش الفيروس في بول هذه الحيوانات وبرازها ولعابها، ويمكن أن ينتقل إلى الإنسان عند استنشاق جزيئات ملوثة في الهواء أو عبر ملامسة الأسطح الملوثة.

ورغم وجود عشرات السلالات حول العالم، فإن عددًا محدودًا منها فقط يسبب أمراضًا لدى البشر، ما يجعل الفيروس نادرًا نسبيًا لكنه قد يكون خطيرًا في حال تطوره.

كيف ينتقل ولماذا يثير القلق؟

لا ينتقل فيروس "هانتا" بسهولة بين البشر، بخلاف فيروسات مثل الإنفلونزا أو كوفيد-19، وهو ما يفسر تقدير المخاطر المنخفض حاليًا. ومع ذلك، تكمن الخطورة في البيئات المغلقة أو سيئة التهوية، مثل السفن أو المخازن، حيث قد يؤدي وجود قوارض مصابة إلى انتشار التلوث بشكل غير مباشر.

ويؤكد خبراء أن الخطر الأكبر يرتبط بإثارة الغبار الملوث بفضلات القوارض، ما يسهل استنشاق الفيروس دون إدراك.

الأعراض: بداية شبيهة بالإنفلونزا ونهاية قد تكون خطيرة

تبدأ أعراض الإصابة عادة بشكل خفيف، يشبه الإنفلونزا، مع حمى وآلام عضلية وصداع وغثيان. لكن في بعض الحالات، قد تتطور بسرعة إلى مضاعفات خطيرة، أبرزها:

فشل تنفسي حاد في السلالات المنتشرة في الأميركتين

أو فشل كلوي في السلالات الأوروبية والآسيوية

وتصل نسبة الوفيات في بعض الأنواع إلى نحو 40%، ما يجعل التشخيص المبكر عاملًا حاسمًا في إنقاذ المرضى.

لا علاج نوعي حتى الآن

حتى اليوم، لا يتوفر علاج مضاد محدد لفيروس "هانتا"، ويعتمد التعامل الطبي على الرعاية الداعمة، مثل تزويد المرضى بالأكسجين، والسوائل الوريدية، وأجهزة التنفس في الحالات الشديدة.

وتجري أبحاث حاليًا لتطوير علاجات مضادة للفيروس، لكن الوقاية تبقى الوسيلة الأهم للحد من انتشاره.

تقييم المخاطر: منخفضة ولكن تحت المتابعة

رغم الضجة التي أثارتها الحادثة، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الوضع لا يستدعي فرض قيود على السفر أو اتخاذ إجراءات طارئة واسعة. ويعكس هذا التقييم حقيقة أن الفيروس لا ينتشر بسهولة بين البشر، وأن الحالات المسجلة حتى الآن تبدو مرتبطة بظروف محددة.

ومع ذلك، تبقى الحادثة تذكيرًا بحساسية سلاسل الصحة العالمية، خصوصًا في البيئات المغلقة، وبأهمية إجراءات الوقاية والمراقبة لتفادي تحوّل حوادث محدودة إلى أزمات أوسع.