انتقلت المنافسة بين شركتي «آبل» و«أوبن إيه آي» إلى ساحات القضاء، بعدما تبادل الطرفان اتهامات بسرقة أسرار تجارية وممارسة ضغوط على الموردين، في مواجهة تكشف عن تصدع العلاقة بين الشركتين، اللتين جمعتهما شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي، قبل أن تتحولا إلى منافستين في سوق الأجهزة الذكية.

وقدمت «أوبن إيه آي»، الجمعة، دعوى قضائية مضادة أمام محكمة فدرالية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، اتهمت فيها «آبل» بسرقة أسرار تجارية ومحاولة عرقلة دخولها سوق الأجهزة الذكية، من خلال الضغط على موردين يتعاملون مع الشركتين.

وجاءت الدعوى رداً على قضية رفعتها «آبل» في العاشر من يوليو الماضي، اتهمت فيها الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي» وموظفين سابقين لديها بسرقة معلومات تجارية سرية. وقالت «آبل» لوكالة «فرانس برس» إن الدعوى المضادة تمثل محاولة لصرف الانتباه عن جوهر القضية، مشيرة إلى أن الوثائق التي حصلت عليها خلال الإجراءات القضائية كشفت استخدام موظفين سابقين مئات الملفات السرية بعد انتقالهم للعمل لدى «أوبن إيه آي».

من الشراكة إلى المنافسة

وتكتسب المواجهة أهمية إضافية بسبب التحول في طبيعة العلاقة بين الشركتين، بعدما تعاونتا منذ عام 2024 على دمج «تشات جي بي تي» في منتجات «آبل»، قبل أن تدخل «أوبن إيه آي» مجال تطوير الأجهزة الخاصة بها.

وتعمل الشركة على إطلاق أول منتجاتها المادية بالتعاون مع استوديو التصميم التابع لجوني آيف، المصمم السابق في «آبل»، في خطوة تستهدف نقل خدمات الذكاء الاصطناعي من الهواتف والحواسيب إلى أجهزة مستقلة.

وبحسب وثيقة قضائية، لن يُطرح الجهاز الأول، وهو مكبر صوت صغير من دون شاشة، قبل نهاية فبراير/شباط 2027، فيما تستعد الشركة لتطوير منتجات أخرى ضمن خطتها للتوسع في سوق الأجهزة الذكية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير أجهزة منزلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ إذ توسع «أمازون» نطاق مساعدها «أليكسا+»، بينما تستعد «ميتا» لإطلاق جهازها الصغير «ميوز تشارم» في ديسمبر/كانون الأول المقبل. أما «آبل»، فقد بدأت بالفعل بيع أول شاشة مخصصة للمنازل الذكية.

اتهامات بالضغط على الموردين

وفي تفاصيل الدعوى المضادة، اتهم محامو «أوبن إيه آي» شركة «آبل» باستغلال نفوذها لدى الموردين المشتركين، والضغط عليهم للكشف عن تفاصيل المشاريع والموظفين العاملين مع الشركة المنافسة.

وقالوا إن بعض الموردين أبدوا مخاوف من خسارة عقودهم مع «آبل»، ما دفعهم إلى تأجيل اجتماعات أو تغيير ترتيبات العمل مع «أوبن إيه آي». كما أشارت الدعوى إلى أن أحد الموردين اضطر إلى تخصيص فريق للعمل خلال ساعات الليل لتنفيذ مشاريع الشركة، فيما تراجع مورد آخر عن تنفيذ مهام متفق عليها بسبب ما وصفته الدعوى بتهديدات من «آبل».

في المقابل، أكدت «آبل» أن الموردين يتمتعون بحرية التعامل مع الشركات المنافسة، شرط الالتزام بحماية المعلومات والتقنيات السرية التي يطورونها بالتعاون معها.

واتهمت الشركة منافستها بمحاولة الحصول على تقنية سرية لمعالجة الأسطح المعدنية من أحد الموردين، من خلال الإيحاء بأنها حصلت على موافقة «آبل» لاستخدامها.

كما اتهمت موظفاً سابقاً انتقل من «أوبن إيه آي» إلى «آبل» بإرسال عشرات الوثائق المتعلقة بنموذج أولي إلى حساباته الشخصية، قبل تقديم مشاريع الشركة إلى مسؤولين تنفيذيين في «آبل». وأوضحت الأخيرة أنها أجرت تحقيقاً في هذه المزاعم، لكنها لم تجد أدلة تثبت صحتها.

صراع يمتد إلى الموظفين والأسرار الرقمية

ولم يتوقف النزاع عند الموردين والتقنيات، بل امتد إلى سياسات استقطاب الموظفين وحماية البيانات. فقد اعترض محامو «أوبن إيه آي» على بند يمنع موظفي «آبل» السابقين من محاولة استقطاب زملائهم لمدة عام بعد مغادرة الشركة.

كما اتهموا «آبل» بتشجيع موظفيها على دمج ملفات العمل مع حساباتهم الشخصية على خدمة التخزين السحابي «آي كلاود»، بما قد يتيح لاحقاً اتهامهم بسرقة المعلومات عند انتقالهم إلى شركات منافسة.

ورفضت «آبل» هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تدرب موظفيها على الفصل بين الملفات المهنية والشخصية، وأن عقود العمل لديها لا تمنع الموظفين من الانتقال إلى شركات منافسة.

وكانت «أوبن إيه آي» قد تعهدت في أكتوبر الماضي بعدم استخدام المعلومات التي تعتبرها «آبل» أسراراً تجارية، بعدما أشار القاضي إلى إمكانية إصدار أمر قضائي يمنعها من استخدامها حتى موعد المحاكمة.

وتعكس هذه المواجهة تحولاً لافتاً في خريطة المنافسة التكنولوجية، إذ لم يعد الصراع بين الشركات الكبرى مقتصراً على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي أو السيطرة على التطبيقات، بل امتد إلى الأجهزة التي ستتيح للمستخدمين التفاعل مع هذه التقنيات يومياً، فضلاً عن السيطرة على الموردين والمواهب والابتكارات. وفي هذا السباق، تبدو العلاقة السابقة بين «آبل» و«أوبن إيه آي» أمام اختبار قضائي وتجاري قد يحدد شكل المنافسة بينهما في السنوات المقبلة.