الاتحاد الأوروبي "يدرس الرد" بعد أن تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية على 8 دول أوروبية بسبب غرينلاند

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بفرض سلسلة من التعريفات الجمركية المتزايدة على الحلفاء الأوروبيين حتى يُسمح لواشنطن بشراء إقليم غرينلاند الشمالي شبه المستقل، في مواقف متتالية أكدت على عدم الخضوع للتهديدات أو الضغوط، مع التشديد على تنسيق رد أوروبي موحد على الخطوات الأميركية المرتبطة بملف جرينلاند والرسوم التجارية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن "السلامة الإقليمية والسيادة مبدآن أساسيان في القانون الدولي"، مؤكدة أنهما "ضروريان لأوروبا وللمجتمع الدولي ككل".وأضافت، في منشور على منصة "إكس"، أن الاتحاد الأوروبي شدد باستمرار على "المصلحة المشتركة عبر الأطلسي في السلام والأمن في القطب الشمالي، بما في ذلك من خلال حلف شمال الأطلسي".وأوضحت أن التمرين الدنماركي "المنسق مسبقاً"، والذي أُجري مع الحلفاء، "يستجيب للحاجة إلى تعزيز الأمن في القطب الشمالي ولا يشكل تهديداً لأي طرف".

وكانت دول أوروبية قد أرسلت أعداداً صغيرة من العسكريين إلى غرينلاند، الخميس المنصرم، في الوقت الذي أكدت فيه الدنمارك أنها تمضي قدماً في خطط تتعلق بوجود "أكبر حجماً وأكثر استدامة" لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بهدف تأمين الجزيرة التي يرغب ترمب في الاستحواذ عليها، بحسب وكالة "رويترز".