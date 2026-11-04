هروب فلافيو بولسونارو يفتح جبهة جديدة بين البرازيل والأرجنتين

دخلت العلاقات البرازيلية الأرجنتينية مرحلة جديدة من التوتر، على خلفية مغادرة فلافيو بولسونارو، المرشح الرئاسي البرازيلي ونجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، الأراضي البرازيلية عبر الأرجنتين وصولاً إلى الولايات المتحدة، رغم قيود قضائية كانت تمنعه من السفر. وأثارت تقارير صحافية أرجنتينية شبهات بشأن تدخل شخصيات مقربة من الرئيس خافيير ميلي وأجهزة حكومية لتسهيل مغادرته، في تطور يضع العلاقات بين البلدين أمام اختبار سياسي ودبلوماسي جديد، ويعيد إلى الواجهة الخلافات المتراكمة بين ميلي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وتتجاوز تداعيات القضية مسألة سفر شخصية سياسية مثيرة للجدل، لتلامس سيادة القضاء البرازيلي، وحدود التعاون بين الحكومتين، واحتمالات تحول الخلاف السياسي إلى أزمة إقليمية، في ظل ارتباط اقتصادي واسع يجعل أي تصعيد بين البلدين مكلفاً للطرفين.

مسار الهروب وشبهات التدخل الأرجنتيني

وفقاً لبيانات سلطات الهجرة الأرجنتينية، عبر فلافيو بولسونارو الحدود البرازيلية الأرجنتينية من خلال جسر تانكريدو نيفيس، متجهاً إلى مدينة بويرتو إيغوازو في إقليم ميسيونيس، مساء 27 أكتوبر الماضي. وبعد نحو أربعين دقيقة، استقل طائرة خاصة برفقة زوجته وابنتيه، انطلقت إلى غواياكيل في الإكوادور، قبل أن تصل إلى منطقة ميامي صباح اليوم التالي.

وتأتي هذه المغادرة في وقت يواجه فيه فلافيو تحقيقات تتعلق بشبهات غسل أموال وتهريب عملة، تشمل أيضاً المحامي ويلر توماز ومنصات للمراهنات، فيما كان القضاء البرازيلي قد أصدر أمراً بتسليم جوازات سفره ومنعه من مغادرة البلاد.

وأثارت الرواية الرسمية الأرجنتينية تساؤلات إضافية، بعدما نفت الحكومة في البداية دخوله أراضيها، قبل أن تؤكد لاحقاً عبوره بصورة قانونية. وقال المسؤول الأرجنتيني دييغو سانتيلي إن فلافيو دخل عبر مركز الهجرة من دون وجود مانع قانوني أو إشعار من الإنتربول يحول دون سفره.

لكن صحيفة «كلارين» الأرجنتينية كشفت أن العملية ربما لم تكن مجرد عبور اعتيادي، مشيرة إلى أن ميلي كلف مستشاره المقرب سانتياغو كابوتو بالإشراف عليها، وأن أجهزة الاستخبارات والهجرة وشرطة أمن المطارات شاركت في تسهيلها.

ويرى مراقبون أن تضارب الروايات بشأن تفاصيل المغادرة يضع الحكومة الأرجنتينية أمام تساؤلات تتعلق بمدى علم مؤسساتها بالقيود القضائية البرازيلية، وما إذا كانت العملية قد تمت بمبادرة فردية أم بتنسيق سياسي وأمني أوسع.

خلافات متراكمة بين لولا وميلي

لا تنفصل القضية عن الخصومة السياسية الممتدة بين الرئيسين لولا وميلي، والتي تحولت خلال السنوات الماضية إلى أحد أبرز مصادر التوتر داخل أميركا الجنوبية.

وتعود جذور الخلاف إلى المواقف الأيديولوجية المتعارضة بين الطرفين، إذ يتبنى لولا خطاباً يسارياً يركز على التكامل الإقليمي والتعددية، بينما يعتمد ميلي خطاباً يمينياً متشدداً، يتضمن انتقادات حادة لليسار البرازيلي ولشخصية لولا نفسه.

وتصاعدت المواجهة خلال عام 2024، عندما طالب لولا ميلي بالاعتذار عن تصريحات سابقة، قبل أن تتعمق الخلافات عقب نشر الرئيس الأرجنتيني مقطعاً مصوراً جمع لولا بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي يناير 2026، أنهت البرازيل تمثيلها الدبلوماسي للسفارة الأرجنتينية في كاراكاس، في خطوة عكست اتساع الخلافات بشأن السياسة الإقليمية.

كما شارك ميلي في يوليو الماضي في مؤتمر للحزب الليبرالي في ساو باولو، دعماً لفلافيو بولسونارو، وشن هجوماً على القاضي البرازيلي ألكسندر دي مورايس، في وقت كان فيه القضاء الأعلى قد رفض طلباً تقدم به لزيارة جايير بولسونارو.

وفي أغسطس، سحبت برازيليا سفيرها جوليو بيتيلي إلى أجل غير مسمى، وخفضت مستوى تمثيلها الدبلوماسي في الأرجنتين، فيما غادر السفير الأرجنتيني برازيليا أيضاً.

ويرى محللون أن هذه التطورات حولت الخلاف الشخصي والسياسي بين لولا وميلي إلى أزمة مؤسساتية تتداخل فيها ملفات القضاء والسيادة والتمثيل الدبلوماسي، بما يجعل أي حادث جديد قابلاً للتحول إلى مواجهة أوسع.

لولا أمام معادلة الرد دون تصعيد

تجد الحكومة البرازيلية نفسها أمام معضلة معقدة: كيفية الدفاع عن استقلال القضاء وسيادة الدولة، دون الانزلاق إلى مواجهة اقتصادية أو دبلوماسية قد تضر بالمصالح البرازيلية.

ويشكل حجم التبادل التجاري بين البلدين عاملاً أساسياً في حسابات برازيليا، إذ بلغ نحو 31.5 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر 2025، مع صادرات برازيلية تقارب 18.4 مليار دولار. وتشمل العلاقات التجارية قطاعات استراتيجية، أبرزها السيارات والقمح، إلى جانب ارتباط سلاسل الإنتاج والإمداد بين الاقتصادين.

ويرى مراقبون أن أي عقوبات اقتصادية أو قيود على حركة التجارة قد تلحق أضراراً بالمصانع والشركات البرازيلية، ولا سيما في القطاعات التي تعتمد على السوق الأرجنتينية، وهو ما يقلل من خيارات التصعيد المباشر أمام حكومة لولا.

وقال باحثون إن لولا لن يسعى إلى مواجهة مباشرة مع ميلي، مرجحاً أن تعتمد برازيليا سياسة احتواء الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية الخلفية، وتجنب خطوات قد تؤدي إلى تصعيد لا يخدم مصالح الدولة البرازيلية، خصوصاً في ظل عدم صدور حكم قضائي نهائي في القضية.

وبالفعل، بدأت الحكومة البرازيلية تحركات دبلوماسية محسوبة، إذ استقبلت وزارة الخارجية في 29 أكتوبر القائمة بالأعمال الأرجنتينية في برازيليا، ماريا إميليا كورتيس، في لقاء وصفته مصادر برازيلية بأنه إجراء اعتيادي للتعبير عن الاستياء.

لكن مصادر دبلوماسية نفت أن يكون اللقاء قد شكل توبيخاً رسمياً، فيما نفى وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو أن تكون برازيليا قد طلبت توضيحات بشأن مغادرة فلافيو.

ووصف لولا ما جرى بأنه أمر مخجل، لكنه تجنب تقديم احتجاج رسمي، في خطوة تعكس حرصاً على عدم الانتقال إلى مستوى قطيعة دبلوماسية يصعب احتواؤها.

التحقيقات القضائية قد تحدد مسار الأزمة

ويرى محللون أن المرحلة المقبلة ستتوقف بدرجة كبيرة على ما إذا كانت التحقيقات ستتمكن من إثبات وجود تدخل حكومي أرجنتيني لتسهيل مغادرة فلافيو بولسونارو، أو أن العملية تمت ضمن إجراءات الهجرة المعتادة.

ففي حال ظهور أدلة جنائية على تورط مستشارين مقربين من ميلي أو أجهزة حكومية في تجاوز القيود القضائية البرازيلية، قد تتحول القضية من خلاف سياسي إلى أزمة قانونية ودبلوماسية أكثر تعقيداً، مع تداعيات على صورة الحكومة الأرجنتينية وعلاقاتها الإقليمية.

وفي المقابل، فإن غياب الأدلة الحاسمة قد يمنح الطرفين فرصة لاحتواء التوتر، خصوصاً إذا فضلت برازيليا تجنب مواجهة مفتوحة، وأبدت بوينس آيرس استعداداً للتعاون مع التحقيقات.

وتبقى التسجيلات والوثائق التي قد يطلبها القضاء الأرجنتيني من أبرز العناصر التي يمكن أن تحسم الجدل بشأن طبيعة العملية، ومدى وجود تنسيق سياسي أو أمني خلفها.

وبحسب تقديرات مراقبين، فإن قضية فلافيو بولسونارو تختبر قدرة لولا وميلي على الفصل بين الخصومة السياسية والمصالح الاستراتيجية للدولتين، في وقت تواجه فيه أميركا الجنوبية تحديات متزايدة بشأن الاستقطاب السياسي ومستقبل التكامل الإقليمي.

وفي ظل غياب مؤشرات على مصالحة قريبة بين الرئيسين، قد تتحول القضية إلى محطة إضافية في مسار تآكل العلاقات البرازيلية الأرجنتينية، دون أن تصل بالضرورة إلى مواجهة مباشرة، ما لم تكشف التحقيقات عن أدلة تضع الحكومة الأرجنتينية في قلب عملية تجاوز القيود القضائية البرازيلية.