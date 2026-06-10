رئيس كولومبيا يشعل الجدل الدولي: حرب غزة تعيد العالم إلى عصر النازية

أثار الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو جدلًا جديدًا خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعدما شبّه الحرب في غزة بالنظام النازي، في تصريحات قوبلت بانتقادات حادة من الجانب الإسرائيلي.

وقال بيترو في كلمته أمام المجلس إن "آلاف المدنيين قُتلوا في غزة، ولا يمكن إخفاء هذه الأرقام"، معتبرًا أن ما يجري يعيد العالم إلى "عصر النازية"، على حد تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من موجة انتقادات أثارها الرئيس الكولومبي بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن عبارة "هايل هتلر"، ما أثار ردود فعل واسعة على الصعيدين السياسي والإعلامي.

من جانبه، رفض السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون تصريحات بيترو، قائلًا إن "لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه التصريحات"، معتبرًا أن استخدام المقارنات مع الحقبة النازية "يمس بذكرى الهولوكوست ويقوض مصداقية الأمم المتحدة".