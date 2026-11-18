تسعى الولايات المتحدة والصين إلى التوصل إلى تفاهم عسكري يحد من مخاطر المواجهات غير المقصودة بين جيشي البلدين، قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في مدينة شنجن، وسط استمرار الخلافات بشأن نطاق الالتزامات التي ينبغي أن يتضمنها الاتفاق، وفقاً لمصادر مطلعة نقلت عنها صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

وبحسب المصادر، يعمل الطرفان على بلورة مذكرة تفاهم تتعلق بآليات التواصل العسكري والوقاية من الأزمات، في مسعى لإنشاء قنوات اتصال أكثر فاعلية للتعامل مع الحوادث المحتملة في البحر والجو، ومنع تحول أي احتكاك ميداني إلى تصعيد عسكري واسع.

ورغم رغبة بكين في إنجاز الاتفاق، لا تزال المفاوضات تواجه تباينات في المواقف الأميركية، خصوصاً بين وزارة الدفاع (البنتاغون) والبيت الأبيض ووزارة الخارجية، بشأن مدى اتساع الوثيقة وطبيعة الالتزامات التي ستترتب عليها. وأشارت المصادر إلى وجود تردد داخل واشنطن حيال مستوى الانخراط المطلوب مع الصين، في حين يواصل الجانبان العمل على تقليص الفجوات والتوصل إلى صيغة مشتركة.

قنوات اتصال لمنع الانزلاق إلى مواجهة

وتندرج المفاوضات ضمن مساعٍ أوسع تبذلها القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم لإدارة التنافس الاستراتيجي بينهما، والحفاظ على الحد الأدنى من التواصل المباشر، رغم استمرار الخلافات المتعلقة بالتجارة والتكنولوجيا والأمن الإقليمي.

وكانت واشنطن وبكين قد ناقشتا على مدار السنوات الماضية آليات الاتصال في حالات الطوارئ، إلا أن هذه الجهود واجهت انتكاسات متكررة، مع تعليق الاتصالات العسكرية الرسمية خلال فترات تصاعد التوتر بين الجانبين.

وتكتسب مذكرة التفاهم المقترحة أهمية خاصة، باعتبارها محاولة لوضع قواعد عملية للتعامل مع الحوادث العسكرية، وتوفير وسائل اتصال واضحة وسريعة بين القيادتين العسكريتين، بما يقلل احتمالات سوء الفهم أو التقدير الخاطئ للتحركات الميدانية.

وتشير المعطيات إلى أن بكين طرحت فكرة المذكرة عقب الزيارة الرسمية التي أجراها شي جين بينغ إلى واشنطن في سبتمبر/أيلول الماضي، فيما لم يصدر حتى الآن موقف رسمي معلن من الحكومتين بشأن تفاصيل المفاوضات أو فرص التوصل إلى اتفاق نهائي.

قمة ترامب وشي.. فرصة لاختبار التفاهمات

ومن المقرر أن يستضيف شي جين بينغ الرئيس الأميركي يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة شنجن، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وسط توقعات بأن تشكل المحادثات فرصة لدفع التفاهمات العسكرية وتحويل التوافقات السياسية إلى ترتيبات عملية.

وتنظر الأوساط الصينية إلى القمة باعتبارها محطة مهمة لإعادة تفعيل قنوات الاتصال بين الجيشين وتطويرها، مع ترجيحات بأن يؤدي أي توافق بين الرئيسين بشأن آليات إدارة الأزمات إلى تسريع إتمام مذكرة التفاهم.

وفي مؤشر على استمرار المساعي، عقد مسؤولون دفاعيون من البلدين اجتماعات في واشنطن يومي الثاني والثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن فريق العمل المعني بالاتصالات والوقاية من الأزمات، في إطار سلسلة لقاءات تهدف إلى بحث إجراءات عملية للحد من المخاطر العسكرية.

وقال البنتاغون، في بيان عقب الاجتماع، إن الجانبين اتفقا على أهمية تطوير تدابير اتصال عملية للحد من المخاطر في العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن المحادثات تناولت قنوات إضافية لإدارة الأزمات وضمان التواصل السريع والفعال عند الضرورة.

وأكدت وزارة الدفاع الصينية انعقاد الاجتماع الرابع للمجموعة، موضحة أن الطرفين اتفقا على أهمية تجنب سوء الفهم وسوء التقدير في التعامل مع القضايا العسكرية.

شي يدعو إلى حوار منتظم بين الجيشين

وكان الرئيس الصيني قد شدد خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن على ضرورة تحسين الاتصالات العسكرية مع الولايات المتحدة، داعياً إلى الحفاظ على حوار منتظم بين الجيشين وتعزيز آليات التواصل والوقاية من الأزمات.

وقال شي إن على الجيشين تطوير قنوات الحوار وآليات التعامل مع الأزمات، رابطاً ذلك بضرورة تجنب المواجهة بين البلدين، وإيجاد صيغة تتيح للقوتين التعايش رغم اختلاف المصالح والتوجهات.

وأضاف أن البلدين قادران على إيجاد المسار الصحيح للتعايش على هذا الكوكب، في إشارة إلى أهمية إدارة الخلافات بدلاً من السماح لها بالتحول إلى مواجهة مباشرة.

وبينما تتجه الأنظار إلى قمة شنجن، يبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بقدرة واشنطن وبكين على تجاوز خلافاتهما بشأن طبيعة الالتزامات العسكرية وحدودها، وتحويل الرغبة المشتركة في تجنب التصعيد إلى آليات اتصال قابلة للتطبيق عند وقوع الأزمات.