حذّرت هيئات دولية معنية بالسلامة النووية من ارتفاع احتمالات وقوع حادث نووي خطير في أوكرانيا خلال فصل الشتاء، في ظل تكثيف روسيا هجماتها الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة على منشآت الطاقة وشبكات الكهرباء، وسط مخاوف من أن يؤدي تضرر البنية التحتية إلى تعطيل الأنظمة الضرورية لتشغيل المحطات النووية وتأمينها.

ودعت الهيئات، التي تمثل 38 دولة، موسكو إلى وقف استهداف المنشآت النووية الأوكرانية وشبكات الطاقة التي تعتمد عليها لضمان استمرار عمل أنظمة السلامة، محذرة من أن استمرار الهجمات قد يضع البلاد أمام سيناريوهات شديدة الخطورة، في وقت تواجه فيه شبكة الكهرباء أضراراً متراكمة جراء الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات.

وجاء التحذير في بيان مشترك أكدت فيه الهيئات قلقها البالغ إزاء تزايد المخاطر على السلامة النووية نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا والهجمات المتواصلة على البنية التحتية للطاقة، مشددة على ضرورة وقف استهداف المنشآت النووية ومصادر الكهرباء التي تضمن تشغيلها بصورة آمنة.

مخاوف من تكرار سيناريو تشرنوبل

وتتركز المخاوف الدولية على احتمال انقطاع إمدادات الكهرباء عن المحطات النووية، الأمر الذي قد يؤثر في تشغيل أنظمة التبريد الضرورية للحفاظ على سلامة المفاعلات والوقود النووي المستهلك، ويرفع احتمالات وقوع حادث إشعاعي في حال تعطل مصادر الطاقة الاحتياطية أيضاً.

وتعيد هذه المخاوف إلى الأذهان كارثة تشرنوبل عام 1986، التي تعد الأسوأ في تاريخ الطاقة النووية المدنية، بعدما أدى انفجار أحد المفاعلات إلى انتشار مواد مشعة في مساحات واسعة من أوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا، ووصلت آثار التلوث الإشعاعي إلى مناطق في شمال أوروبا ووسطها.

وتضم الجهات الموقعة على التحذير رابطة رؤساء السلطات الأوروبية المختصة بالحماية من الإشعاع، ورابطة الهيئات التنظيمية النووية في أوروبا الغربية، ورابطة رؤساء سلطات السلامة الإشعاعية في دول الشمال. وتمثل هذه المؤسسات مجتمعة 38 دولة، بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان.

تسعة مفاعلات أمام سيناريو انقطاع الكهرباء

وقال بير ستراند، رئيس رابطتين من الهيئات المعنية، إن الهجمات الروسية شهدت تصعيداً خلال الأسابيع الأخيرة، مع استخدام طائرات مسيّرة ذات حمولات أكبر وقدرات أعلى على إصابة أهدافها بدقة.

وحذّر ستراند من أن الأساليب العسكرية الجديدة المستخدمة في الهجمات ترفع احتمالات وقوع حادث نووي إلى مستويات مقلقة خلال الشتاء، معتبراً أن انهيار شبكة الكهرباء الأوكرانية على نطاق واسع يمثل أحد أخطر السيناريوهات المحتملة.

وأوضح أن هذا السيناريو قد يؤثر في المفاعلات النووية التسعة العاملة في أوكرانيا في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن تعطل إمدادات الطاقة وأنظمة التبريد في هذه المفاعلات، بالتزامن مع احتمال حدوث تسرب إشعاعي، سيؤدي إلى وضع بالغ الخطورة.

ودعا المسؤول النووي إلى تحرك عاجل لمنع الوصول إلى هذا السيناريو، من خلال ممارسة الضغوط على روسيا لوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة، إلى جانب تعزيز التنسيق الأوروبي في مجال الاستعداد للطوارئ النووية والتعامل مع التداعيات المحتملة لأي حادث.

زابوريجيا.. بؤرة القلق النووي

وتضم أوكرانيا أربع محطات للطاقة النووية، تعمل ثلاث منها، وتوفر نحو 80% من احتياجات البلاد من الكهرباء خلال فصل الشتاء الحالي، ما يجعل استقرار شبكة الطاقة عاملاً أساسياً في ضمان سلامة المنشآت النووية واستمرار عملها.

أما محطة زابوريجيا، الأكبر في أوروبا، فتقع تحت السيطرة الروسية بالقرب من خطوط المواجهة، وقد توقفت عن إنتاج الكهرباء، لكنها لا تزال بحاجة إلى إمدادات كهربائية خارجية لتشغيل أنظمة التبريد والحفاظ على سلامة المواد النووية ومنع ارتفاع درجات الحرارة داخل المفاعلات.

وتكمن خطورة الوضع في أن توقف المحطة عن إنتاج الكهرباء لا يعني انتهاء حاجتها إلى الطاقة، إذ تظل أنظمة التبريد والمراقبة والسلامة بحاجة إلى إمدادات مستقرة، ما يجعل أي انقطاع طويل للكهرباء مصدراً إضافياً للقلق الدولي.

وفي ظل اقتراب فصل الشتاء وتزايد الضغط على شبكة الكهرباء الأوكرانية، تتسع المخاوف من أن تتحول الهجمات على منشآت الطاقة إلى تهديد يتجاوز حدود البنية التحتية والخسائر العسكرية، ليطال السلامة النووية في أوكرانيا ومناطق أوسع من القارة الأوروبية.