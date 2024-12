إحراق كنيس يهودي في أستراليا: "سكبوا سائل وأضرموا النار فيه والمصلين داخله"

أشعل رجلان ملثمان النار في كنيس "طائفة إسرائيل" الليلة (الجمعة) في مدينة ملبورن الأسترالية، وتبحث الشرطة عن المشتبه بهما. واضطر المصلون الموجودون هناك إلى الفرار من المبنى الذي بدأت النيران تشتعل فيه. وقال رئيس الكنيس بنيامين كلاين: "كان هناك طرق على الباب، وتم إلقاء سائل واشتعلت فيه النيران". "وركض عدد قليل من الناس داخل الكنيس من الباب الخلفي، واحترق أحدهم".

وفي مقابلة مع i24NEWS، قال كلاين: لقد كانت صدمة للجالية، إنه أمر لم نتوقع حدوثه في أستراليا." ويتحدث كلاين عن زيادة معاداة السامية منذ 7 أكتوبر: "على الرغم من أننا نعيش بعيدًا عن إسرائيل و الصراع، لقد تعرضنا لاعتداءات أيضًا في أستراليا، كان هناك أشخاص صرخوا في وجهي في الشارع، لكننا لم نعتقد أن ذلك سيؤدي إلى حريق متعمد".

وسارع رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز إلى إدانة الهجوم ووصفه بأنه معاد للسامية. وقال في بيان إن "هذا العنف والترهيب في مكان العبادة أمر فاضح". "لقد عرّض هذا الهجوم حياة الناس للخطر ومن الواضح أنه كان يهدف إلى إثارة الخوف في المجتمع." منذ 7 أكتوبر، تم الإبلاغ عن زيادة في الحوادث المعادية للسامية ضد المجتمعات اليهودية.

وعقب الحادث، تحدث الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ مع رئيس الاتحاد الصهيوني الأسترالي، جيريمي ليبلر. وقال الرئيس: "لقد عبرت عن تضامن شعب إسرائيل مع الجالية اليهودية وألمي العميق ودعمي لهذه الجالية في أعقاب الحريق المتعمد المعادي للسامية في كنيس "طائفة إسرائيل" في ملبورن. لقد تأثرت عندما سمعت كيف تقف الجالية بأكملها متحدة وقوية في مواجهة هذا الهجوم المروع، وفي مواجهة موجة معاداة السامية التي يواجهونها".

https://x.com/i/web/status/1864852365633032515