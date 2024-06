كندا تصنف الحرس الثوري الإيراني كيانًا إرهابيًا

صنفت كندا رسميًا الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية بموجب قانونها الجنائي، حسبما أعلن وزير الأمن العام دومينيك لوبلان في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء. وقال الوزير لوبلان: "لقد اتخذت حكومتنا قرارًا بإدراج الحرس الثوري الإسلامي على قائمة الكيانات الإرهابية بموجب قانون العقوبات".

ويمكّن هذا التصنيف السلطات الكندية من اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد أو الكيانات التي يثبت أنها تدعم أو تمول الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك تجميد الأصول المرتبطة بالمنظمة.

