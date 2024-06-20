كندا تصنف الحرس الثوري الإيراني كيانًا إرهابيًا

صنفت كندا رسميًا الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية بموجب قانونها الجنائي، حسبما أعلن وزير الأمن العام دومينيك لوبلان في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء. وقال الوزير لوبلان: "لقد اتخذت حكومتنا قرارًا بإدراج الحرس الثوري الإسلامي على قائمة الكيانات الإرهابية بموجب قانون العقوبات".

ويمكّن هذا التصنيف السلطات الكندية من اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد أو الكيانات التي يثبت أنها تدعم أو تمول الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك تجميد الأصول المرتبطة بالمنظمة.

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يواجه الحرس الثوري الإيراني، وهو فرع قوي من الجيش الإيراني اتهامات حول تورطه في العديد من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة. تحمل الخطوة التي اتخذتها كندا أيضًا أهمية رمزية، لا سيما ردًا على دور الحرس الثوري الإيراني في الإسقاط المأساوي لرحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية PS752 في يناير 2020. وقد أودى الحادث بحياة 175 راكبًا، من بينهم 55 مواطنًا كنديًا و30 مقيمًا دائمًا.

AP Photo/Virginia Mayo

من جانبه، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بإدراج كندا للحرس الثوري الإسلامي الإيراني كمنظمة إرهابية.

وقال عبر منصة أكس: "يجب محاسبة إيران وبنيتها التحتية الإرهابية على الجرائم والفظائع التي ارتكبتها والإرهاب الذي تنشره في جميع أنحاء الشرق الأوسط وحول العالم.

سأستمر في قيادة الحملة لتعريف الحرس الثوري الإسلامي بما هو عليه: أكبر منظمة إرهابية في العالم. أوقفوا إيران الآن قبل فوات الأوان".